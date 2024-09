Madinat Jumeirah Dubaï : Jumeirah Dar Al Masyaf dévoile ses maisons arabes rénovées des maisons qui comptent de 9 à 11 chambres et suites privées

Jumeirah Dar Al Masyaf du Madinat Jumeirah de Dubaï a présenté ses maisons arabes rénovées. Elles ont été conçues par Sahar Al Yasser, fondatrice primée de La Bottega Interiors.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 25 Septembre 2024

Jumeirah Dar Al Masyaf, complexe hôtelier du Madinat Jumeirah de Dubaï, a dévoilé sa collection de maisons arabes rénovées.



Nichées le long de cours d'eau paisibles et de jardins luxuriants, à quelques pas de la plage privée du complexe, les nouvelles maisons dispose d'un majlis traditionnel (terme arabe signifiant « salon »), d'une cour intérieure et de 9 à 11 chambres et suites privées.



Lorsqu'elle est réservée en exclusivité, la maison propose "un hébergement parfaitement adapté aux groupes ou aux vacances familiales réunissant plusieurs générations ".



Les clients sont immergés dans la culture traditionnelle des Émirats, précise un communiqué : "leur voyage commence par un accueil chaleureux alors même qu’ils naviguent sur des canaux sinueux à bord de bateaux traditionnels Abra, avant de franchir les majestueuses portes en bois pour être accueillis par leur hôte ".

Madinat Jumeirah : des maisons arabes entièrement rénovées "l'ambiance animée" de Madinat Jumeirah qui compte plus de 50 restaurants et bars, une plage privée, le Talise Spa, un club pour enfants entièrement rénové avec un mini-golf, et le J Club - tous accessibles à pied ou via une promenade en Abra.



« L'inauguration des maisons arabes marque une étape importante pour Jumeirah Dar Al Masyaf, qui célèbre son 20e anniversaire », a déclaré



« Alors que la demande d'expériences de voyage augmente, Jumeirah Dar Al Masyaf reste fidèle à son engagement d'offrir un accueil arabe traditionnel assorti de moments de partage et de convivialité enrichissants, adaptés à chacun de ses hôtes ».



Les maisons ont été conçues par Sahar Al Yasser, fondatrice primée de



"Conformément à l'engagement de Jumeirah en faveur du développement durable, le design intègre des tissus naturels, du verre et du bois recyclés, reflétant un désir d'allier esthétique et respect de l'environnement" précise le communiqué.



