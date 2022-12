Maisons du Monde Hôtel & Suites ouvre 16 suites-appartements à Marseille

Les Maisons du Monde Hotel & Suites sont nées de la rencontre entre des passionnés d’innovation et des passionnés de style : d'un côté, Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe Vicartem, expert de l’hôtellerie indépendante de qualité et, de l'autre, les équipes de Maisons du Monde, créateurs d’univers dans le meuble et la décoration.



Leur rencontre a suscité l’envie de conjuguer leur savoir-faire dans Maisons du Monde Hôtel & Suites, "un nouveau concept hôtelier alliant style, élégance et convivialité autour d’une promesse inédite et percutante : Ici, c’est comme à la maison, mais en mieux ».



De fait, les hôtels nés de cette rencontre sont pensés comme des lieux de vie multi-styles chaleureux, en plein centre-ville, à des prix abordables.



Cette année, Maisons du Monde Hotel & Suites compte 3 adresses à Nantes, Marseille et La Rochelle, soit au total 170 chambres et 27 appartements.