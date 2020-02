Malte renforce sa présence dans le grand Sud

La desserte de Malte depuis 9 aéroports français est un atout considérable pour le marché français, et a largement contribué à dynamiser les arrivées françaises en 2019. En plus de Paris (CDG et ORLY), Beauvais, Nantes, Toulouse et Bordeaux, des vols directs vers Malte sont également proposés au départ des principaux aéroports du quart sud-est de la France : Lyon, Marseille, et Nice.



L’Office de Tourisme de Malte en France a donc à cœur de communiquer au plus près des publics et des professionnels du tourisme, en multipliant les opportunités de communication en région. Leur participation au Ditex 2020 s’inscrit dans cette dynamique, tant les possibilités de départs depuis le sud de la France sont nombreuses.



La compagnie aérienne nationale, Air Malta, partage les mêmes ambitions, et souhaite en 2020 renforcer les partenariats avec les acteurs locaux du tourisme dans le sud : une proximité qui jusqu’à ce jour a permis à la compagnie aérienne de consolider de bons remplissages.

Air Malta accentue cette année la promotion autour de ses départs de Lyon, opérés maintenant en hiver en plus de l’été.

Marseille n’est pas en reste, avec l’augmentation des fréquences à 3 par semaine pour l’été 2020 !