Appli mobile TourMaG



Mandarin oriental propose une offre "En voiture à travers les Alpes" Le groupe hôtelier vient d'ouvrir un nouvel établissement à Lucerne en Suisse.

Envoyer à un ami Partager cet article

Mandarin oriental lance une offre "En voiture à travers les Alpes". Cette offre à durée limitée combine un séjour à Milan et une pause relaxante à Lucerne, en Suisse, au bord du lac des Quatre-Canton.

Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 18 Janvier 2023

Mandarin Oriental Hotel Group propose une nouvelle expérience à durée limitée : "En voiture à travers les Alpes" , qui combine un séjour à Milan, capitale italienne de la mode et du design, et une pause relaxante au lac des Quatre-Canton à Lucerne en Suisse, où le groupe vient d'ouvrir un nouvel établissement.



C’est au cœur de Milan, ville cosmopolite et dynamique, célèbre pour ses boutiques de luxe et lieux d’exposition, que se trouve le Mandarin Oriental, Milan. L'hôtel qui se trouve au carrefour des quartiers de la mode, des affaires et de la culture, occupe quatre élégants bâtiments du XVIIIe siècle et dispose de 68 chambres élégantes et 36 suites spacieuses.



À quelques pas des galeries d'art, des musées et du célèbre opéra La Scala, le Mandarin Oriental, Milan avec le Mandarin Garden et le restaurant Seta, deux étoiles Michelin, ainsi qu’un spa à la pointe de la technologie, est le pied à terre idéal pour découvrir cette trépidante ville italienne.



Grâce à sa proximité avec la Suisse, Milan se prête bien à un séjour combiné avec la charmante ville de Lucerne. Les trois heures de route qui séparent les deux cités permettent de découvrir des paysages pittoresques, tout en dégustant un panier de douceurs fourni par l'hôtel.



Le Mandarin Oriental Palace, Luzern, monument Belle Époque emblématique superbement rénové se dresse, lui, sur les rives du lac des Quatre-Cantons et à proximité du ravissant centre historique de Lucerne. Il offre une vue spectaculaire sur les Alpes suisses et sur le lac. Il dispose de 136 chambres et suites à la décoration élégante et contemporaine.

L'offre "En voiture à travers les Alpes" jusqu'au 31 mars L’offre "En voiture à travers les Alpes" est proposée à partir de 1 300 € / nuit. Elle comprend au Mandarin Oriental, Milan un délicieux dîner de trois plats pour deux personnes (au Mandarin Garden), le petit-déjeuner pour deux personnes, servi toujours au Mandarin Garden, un crédit de 50 € par personne au Spa de l’hôtel et le service de voiturier



Au Mandarin Oriental Palace, Luzern l'offre inclut l'accueil avec une coupe de champagne, le petit-déjeuner pour deux personnes, servi au MOzern Bar & Brasserie, un crédit de 100 € par séjour, à dépenser au restaurant pour déguster une cuisine asiatique parfumée, un tea time ou encore quelques cocktails. S'y ajoutent un soin du visage Instant Glow de Bellefontaine -ou un massage énergisant pour deux personnes- et le service de voiturier.



Cette offre est disponible seulement jusqu'au 31 mars 2023. En outre, elle est valable pour un séjour minimum de deux nuits à Milan et un séjour minimum de deux nuits à Lucerne.



D'origine asiatique, le groupe Mandarin Oriental exploite désormais 36 hôtels et sept résidences dans 24 pays et territoires, Membre du groupe Jardine Matheson, il a élaboré un important plan de développements d'hôtels et de résidences.

Lu 145 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Les croisières Cunard s'affichent dans le métro parisien L'Office de tourisme de Nice créé un club "Luxury Collection"