Marco Polo : « 55 jours de confinement, 55 idées pour la reprise de l’hôtellerie »

Cet organisme regroupe 75 décideurs des différents domaines de l’industrie des déplacements professionnels (transport aérien et ferroviaire, hôtellerie, mobilité, distribution et technologies liées, solutions de paiement, consultants, acheteurs de grandes entreprises, etc).L’objet de cette démarche solidaire est de mettre à la disposition des acteurs du secteur hôtelier un recueil d’idées constituant un complément à leurs propres réflexions, pour sortir le plus efficacement possible du marasme né de la crise Covid 19.