Marseille : Colorbüs reprend du service... avec quelques aménagements

> Au départ du Vieux-Port, la ligne rouge poursuit sa route en passant par le Pharo et le Fort St Nicolas, les Catalans, la Corniche et son mythique Vallon des Auffes, Notre-Dame de la Garde, La Cathédrale de la Major ou le MuCEM avant de revenir à son point de départ.



> La ligne bleue complète parfaitement le premier circuit en permettant de visiter des lieux différents et attractifs, jusqu’alors accessibles uniquement en transport en commun (bus et métro) ou en véhicule privatif. Au départ du Vieux-Port, le trajet passe par la Préfecture, l’avenue du Prado et l’Orange Vélodrome, la Cité Radieuse, le MAC, l’Escale Borély et ses plages, sans oublier la Corniche et le MUCEM, pour rejoindre le point d’arrivée situé sur le Vieux-Port, à la hauteur de la Mairie.