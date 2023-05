Marseille : le Ditex-la Fête des Voyages revient du 3 au 6 avril 2024

TourMaG.com - Quelles étaient les questions qui se posaient ?



Francis Rosales : “Parmi les sujets de ces échanges, nous avons notamment posé la question de l'intérêt d'un format Ditex sur un jour unique (avec ou sans stand) mais aussi d'un format Fête des Voyages sur 2 ou 3 jours.



Concernant le Ditex, les avis exprimés n’étaient pas suffisants pour dégager une majorité et nous permettre de trancher pour ou contre la poursuite sur deux journées ou le limiter à une seule.



Seul consensus : le retour du mercredi et du jeudi pour le Ditex à la place d'un jeudi et un vendredi comme pour cette année. La raison principale de cette décision concerne la faible mobilisation des visiteurs le vendredi, à la veille du weekend.



TourMaG.com - Y-a-t’il aussi des problématiques de durée concernant la Fête des Voyages ?



Francis Rosales : “Concernant la Fête des Voyages, la tentation est grande d'offrir à nos exposants grand public 3 jours de salon comme pour d’autres salons du même type



Mais après le succès de cette belle première édition, il ne faut pas se laisser griser et faire comme les autres juste parce que les autres le font, ou parce qu’il faut attirer davantage de visiteurs grâce à cette troisième journée.



Avant tout, notre priorité est la qualité du visitorat. Elle va de paire avec nos devoir et notre obligation de faire grandir ce salon de manière progressive et durable.