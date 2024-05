Masterclas GBTA France : le voyage d’affaires "plus haut, plus loin et plus fort"

Rendez-vous le 25 juin au Paris Marritt Champs-Elysées

Comme chaque année, GBTA France organise avant la trêve estivale sa Masterclass. Et, une nouvelle fois, grâce à la participation active des membres et partenaires, elle promet d’être riche d’enseignements.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 21 Mai 2024







En amont des interventions des partenaires, la responsable offrira un « état des lieux du voyage d’affaires » avant que l’on se demande « comment l’IA augmente l’expérience voyageur ».



Suivront les « quick visons » Travel & Mice. Un vrai programme olympique pour les partenaires avec des thèmes comme « la course de fond NDC – En route pour l’or » (Amex GBT Egencia), « Intégration ferroviaire dans les OBT : natation synchronisée entre les différents acteurs » (Neo) ou encore « porter la flamme de la conformité : des tactiques olympiques pour éviter le leakage » (Amex GBT Selet). Citons aussi « La qualité de la donnée - l'ADN d'un programme de champion olympique » (Carlson).



GBTA France veut avec ce clin d'oeil aux JO porter le voyage d’affaires « plus haut, plus loin et plus fort » C’est en présence de Suzanne Neufang, CEO de GBTA, que se déroulera, le 25 juin, au sein du Paris Marriott Champs-Elysées, la Masterclass de GBTA France.

la responsable offrira un «» avant que l’on se demande «».les «» Travel & Mice.» (Amex GBT Egencia), « Intégration ferroviaire dans les OBT : natation synchronisée entre les différents acteurs » (Neo) ou encore «» (Amex GBT Selet).» (Carlson).

Masterclas GBTA France : il va y avoir du sport Après les échanges entre fournisseurs sous le thème « développons notre intelligence émotionnelle à l’heure de l’intelligence artificielle » et ceux entre acheteurs et travel managers, place, l’après-midi aux tables rondes.



Pour le « Travel » : « Politique voyage en 2025 : comment rester dans le coup et se faire entendre » et pour le « Mice » : « le vrai prix du Mice – Modèles économiques, pratiques marché, comment négocier ? ».



Enfin, très appréciées l’année dernière, les sessions « D’accord / Pas d’accord » sont reconduites.



Face à face, deux intervenants défendront leur point de vue autour trois thèmes : « Solution de paiement centralisée hôtel : le remède anti-leakage » - « Achats Mice : une seule agence évènementielle » - la Méga TMC, c’est la panacée. Il va y avoir du sport.



Lire aussi : Etude GBTA : comment les voyages d'affaires peuvent devenir plus durables « développons notre intelligence émotionnelle à l’heure de l’intelligence artificielle », place, l’après-midi aux tables rondes.Pour le «» : «» et pour le «» : «».: « Solution de paiement centralisée hôtel : le remède anti-leakage » - « Achats Mice : une seule agence évènementielle » - la Méga TMC, c’est la panacée.

Lu 166 fois