Mon Prochain Voyage ouvre une nouvelle agence et un TO (photos)

Si la nouvelle ouverture répond à une opportunité commerciale, celle-ci a été murement réfléchie.



" Je ne me voyais pas ailleurs qu'à Boulogne. Je veux que les voyageurs se projettent, se sentent déjà ailleurs en ouvrant les portes de l'agence. C'est un espace de création et d'imagination, " souhaite la créatrice de Mon Prochain Voyage.



Après 3 mois de travaux, le lieu offre une décoration soignée, avec du bois et un environnement " très nature" .



Pour ce lancement, Sonia Faris a recruté trois nouvelles personnes supplémentaires, faisant plus que doubler les effectifs. Un pas modeste par rapport aux mastodontes du secteur, mais qui signifie beaucoup pour une agent de voyages partie de rien et attachée à sa ville de cœur.



" Malgré cette ouverture, nous restons sur nos acquis: le voyage sur-mesure.



Au-delà du loisir, nous aimerions développer la clientèle MICE, team building et les séminaires, " dévoile la fondatrice des deux agences.



Une création rendue possible par le retour de la clientèle après le covid, mais aussi une très bonne année 2023, permettant d'investir et de voir la vie en (plus) grand.



Pour fêter cela, Sonia Faris et ses équipes ont réuni pas moins de 50 personnes au toit-terrasse du tout nouvel hôtel Le Parchamp.



Outre des clients, des professionnels du tourisme et aussi des représentants des ambassades du Panama et de l'Equateur étaient présents.



L'occasion de glisser un mot sur la nouvelle adresse, mais aussi de récompenser ses clients les plus fidèles.



Durant un tirage au sort, les convives ont pu remporter un séjour à New-York ou encore à Malte, des nuits et des dîners dans des hôtels parisiens ou encore la célèbre valise Misterfly, avec un bon d'achat de 200 euros.