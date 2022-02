Appli mobile TourMaG



Mon Voyage au Costa Rica vous donne rendez-vous au Ditex 2022 Circuits sur mesure au Costa Rica

Envoyer à un ami Partager cet article

Mon Voyage au Costa Rica est une agence réceptive francophone qui organise des circuits sur mesure au Costa Rica depuis plus de 12 ans pour des individuels ou des groupes. Karina, votre interlocuteur unique, qui a une connaissance parfaite du pays, s’adaptera au profil et au budget de vos clients pour concevoir le circuit idéal.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 25 Février 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Mon Voyage au Costa Rica



Activité :

Circuit sur mesure au Costa Rica



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Coordonnées en bas d'article. → En physique les 30 et 31 mars 2022Mon Voyage au Costa RicaCircuit sur mesure au Costa RicaProchainement disponible en ligne.Coordonnées en bas d'article.

Qui sommes-nous ? Diplômée d'une école de commerce et après 10 ans en tant que Responsable Administratif et Financier au sein de diverses entreprises en France, j'ai réalisé un rêve qui trottait dans ma tête depuis quelques années : ouvrir une Maison d'hôte.



J'ai donc quitté la France métropolitaine avec ma petite famille en 2004 pour créer une Maison d'Hôtes aux Antilles, qui, à force de développement, est devenue un petit hôtel avec une capacité de 24 personnes. Forte de son succès, passionnée par les métiers du tourisme et ayant un goût certain pour les nouvelles aventures, j'ai décidé de mettre en gérance l’hôtel antillais pour me lancer dans un nouveau projet touristique.



Je me suis donc installée au Costa Rica au début de l'année 2010. J’ai commencé par sillonner les routes du pays, visiter des hôtels, randonner dans les réserves et parcs naturels, goûter à toutes les spécialités locales et tester des activités sportives et culturelles très variées. Quelques mois plus tard, mon agence de voyage réceptive voyait le jour avec comme tous premiers voyageurs mes fidèles clients de la maison d'hôte antillaise. J’ai ensuite créé en 2019 une agence en France agréée Atout France pour la sécurité des paiements et la protection des voyageurs.



En 12 ans d'activités, j'ai organisé plus de 1000 circuits pour des couples, des familles, des petits groupes et des grands groupes, en autotour ou avec guide, en voiture, en mini-bus collectif ou avec chauffeur.



Que faisons-nous ? Mes circuits les plus demandés :



Le circuit découverte en 14 nuits qui permet de voir l’essentiel du Costa Rica !



• Le transfert Aéroport/San Jose et la première nuit dans un petit hôtel de charme dans le quartier historique de la capitale

• 2 nuits Parc National Tortuguero, la petite Amazonie du Costa Rica

• 3 nuits à Puerto Viejo pour profiter à la fois de la jungle, de la mer des caraïbes et de l’ambiance multiculturelle de ce village de bord de mer. Vous y ferez une randonnée avec guide francophone dans le Parc National Cahuita

• 1 nuit dans la région de Sarapiqui réputée pour l’observation des oiseaux. Vous y ferez un tour d’observation du cacao

• 2 nuits dans la région du Parc National Volcan Arenal avec une randonnée sur les ponts suspendus et une après-midi détente dans des sources thermales

• 1 nuit à proximité du Volcan Tenorioavec une randonnée avec guide francophone dans le Parc National Volcan Tenorio

• 1 nuit à Tarcoles avec une excursion en bateau pour voir les crocodiles et les aras rouges

• 2 nuits dans le Refuge de Vie Sylvestre Baru sur la côte pacifique sud

• 1 nuit dans la Vallée de Dota pour admirer le fameux quetzal, l’oiseau mythique des mayas



Prix sur la base de 2 personnes avec les petits déjeuners, la pension complète à Tortuguero, les activités citées et la location d’un petit 4×4 : à partir de 1500€ par personne (hors billets d’avion)



Et le circuit Francophone est destiné aux personnes qui ne parlent ni anglais ni espagnol et inclut :



• Le transfert Aéroport/San Jose et la première nuit dans un petit hôtel de charme dans le quartier historique de la capitale.

• L’accompagnement pendant tout votre séjour au Parc National Tortuguero (2 nuits) par un guide francophone pour découvrir l’histoire, les traditions et la culture du pays.

• 3 nuits à Puerto Viejo pour profiter à la fois de la jungle, de la mer des caraïbes et de l’ambiance multiculturelle de ce village de bord de mer. Vous y ferez une randonnée avec guide francophone dans le Parc National Cahuita.

• 1 nuit dans la région de Sarapiqui réputée pour l’observation des oiseaux. Vous y ferez un tour d’observation du cacao.

• 2 nuits dans la région du Parc National Volcan Arenal avec journée accompagnée par un guide francophone

• 2 nuits à proximité du Volcan Tenorio avec une randonnée avec guide francophone dans le Parc National Volcan Tenorio.

• 2 nuits dans la petite station balnéaire de Samara.

• 1 nuit à Alajuela pour profiter à la fois de la proximité avec le Volcan Poas et ses plantations de café.

• 4 de vos hébergements sur 8 sont tenus par des français.



Prix sur la base de 2 personnes avec les petits déjeuners, la pension complète à Tortuguero, les activités citées et la location d’un petit 4×4 : à partir de 1700€ par personne (hors billets d’avion).



Contacter Mon Voyage au Costa Rica Karina Poirot

Gérante

Karina@monvoyageaucostarica.com



Téléphone :

Mobile +33 6 46 32 41 01



Site web : www.monvoyageaucostarica.com





GéranteMobile +33 6 46 32 41 01

Prenez-rendez-vous avec Gentiane Romanet (DestiMaG) pour devenir exposant Ditex 2022

Lu 132 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Primopiano Viaggi vous donne rendez-vous au Ditex 2022 MSC croisières vous invite sur le salon Ditex 2022