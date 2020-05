Mondoramas - Grouptour L'alliance de deux spécialistes des voyages de groupes en France et en Europe depuis près de 30 ans.

Mondoramas est une agence réceptive spécialiste des séjours thématiques en France et en Europe. Nous concevons des séjours et circuits sur mesure pour les groupes de toutes tailles, ainsi que des Autotours pour permettre à vos clients de découvrir nos belles régions grâce à des programmes riches de découvertes extraordinaires.

MONDORAMAS



1992



Agence Réceptive, Tour opérateur



APST



IM083100003



Depuis près de 30 ans nous concevons avec passion pour nos clients Agences et Autocaristes des séjours sur mesure et à la carte pour leurs groupes constitués et leurs brochures GIR. En 2018, afin d’étoffer notre offre de « séjours Tout Compris à petit prix » partout en France, nous avons racheté Grouptour, un groupement d’hôteliers indépendants passionnés par leur terroir ! Une garanti qualité/prix assurée aux quatre coins de la France.



Parce que la France, on connaît !



Parce que notre grande flexibilité de producteur à la carte et sur mesure nous amène à réinventer constamment nos programmes, chaque voyage est unique chez Mondoramas !



Parce qu’avec Grouptour, nos hôtels partenaires nous offrent des tarifs ultra-négociés, nos programmes garantissent le meilleur rapport qualité/prix. Une grande attention étant portée à la qualité de la literie et des repas.



En tant que spécialistes des voyages thématiques, vos clients découvrent en profondeur leur destination, culture, gastronomie, œnologie, nature et parcs animaliers, patrimoine, artisanat ou tourisme industriel etc…



Ces dernières semaines, nous avons négocié avec nos prestataires partenaires, le maintien des conditions groupes pour vos mini groupes et familles.



Nous avons créé tout un panel de programmes adaptés à la nouvelle situation liée au Covid-19 : des séjours multi activités pour séduire les familles et des escapades insolites et hors des sentiers battus adaptées aux petits groupes avec des départs garantis sur certaines dates dès le mois de Juillet.



Pour plus de liberté, toutes ces offres sont proposées en version Auto-tour ou en version mini groupes avec ou sans transport (du van max 6 pers à l’autocar max 30 pers).



Avec Mondoramas/Grouptour, vos clients ont un très large choix de destinations, d’hébergements confortables et de découvertes exclusives pour vivre des expériences pleines de surprises.



Nous vous proposons également de découvrir toutes nos belles villes au patrimoine si riche sous forme de City Break en liberté.





Provence - Luberon - Alpilles à partir de 259€

Escapade gourmande en Provence !

04 Jours/ 03 Nuits



La Provence vous émerveillera par ses paysages patinés par le soleil du midi et le souffle du Mistral.

Riche d’une histoire millénaire et d’un savoir-faire ancestral, la Provence rime incontestablement avec charme et douceur de vivre.

Nombreux sont les attraits dans cette région prisée, et l’on ne peut évoquer la Provence sans mentionner les magnifiques villages perchés du Luberon, l’ancienne cité des papes d’Avignon, le massif des Alpilles avec ses champs d’oliviers et maquis ou fleurent bon le thym et le romarin et bien sûr ses marchés colorés et ses spécialités savoureuses !

→ En savoir plus



Le Val de Loire intimiste à partir de 283€

04 Jours/ 03 Nuits



Le Val de Loire, région riche de Châteaux somptueux, est aussi une région qui regorge de spécialités en tout genre. Partez sur les pas de nos Rois illustres et découvrez les secrets bien gardés de cette Vallée Royale !

Le Pays Basque à partir de 393€

04 Jours/ 03 Nuits



Terre et côte Basques, votre destination pour ce séjour alliant dégustations de vins et produits du terroir extraordinaires, visites de fermes authentiques au pays du piment d'Espelette et de l'Oussau Iraty. Sans oublier l'océan à Biarritz, Saint Jean de Luz, Bayonne, tous ses bijoux de petits ports, ses habitants si fiers et amoureux de leur Pays Basque et de ses coutumes qu'ils vous feront partager avec plaisir.

Frédéric & Emmanuel Nesta

Président et Directeur Général

mondoramas@mondoramas.com

Tel : +33 (0)4 42 360 360

Mobile : +33 (0)6 38 93 04 74



Adresse postale : 943 Voie antiope – Athélia III – 13600 La Ciotat



Site web : www.mondoramas.com/



