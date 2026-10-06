Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Déjà, 70 vols directs desservent le Monténégro

Nous avons déjà 500 hôtels, parmi lesquels des hébergements authentiques mais aussi de nombreux 4 étoiles et des 5 étoiles ouverts par des marques prestigieuses comme Aman ou

En effet, nous ne voulons pas limiter notre offre hôtelière à un seul segment, nous encourageons les investissements de qualité et veillons à la qualité des services

Ce sont les expériences authentiques qui feront la différence. La préservation de notre nature et de notre culture est au cœur de notre mode de vie

ce qui fait la force du Monténégro, c'est qu'il y est possible, dans la même journée, de nager dans un lac de montagne, de participer à une partie de pêche puis de filer se baigner sur la côte Adriatique

très stratégique

Pour faire mieux, à l'avenir,sera essentielle. "", souligne la ministre qui espère attirer davantage de visiteurs internationaux., poursuit la ministre.", insiste encore Simonida Kordic.Justement, redit-elle, "".Des atouts importants donc, à faire valoir. D'ailleurs, à regarder les chiffres, les performances touristiques du Monténégro sont loin d'être négligeables. D'ores et déjà,, si l'on prend en compte ses effets directs, indirects et induits.C'est donc un secteur "" pour ce pays d'à peine 600 000 habitants, ce qui explique l'engagement de sa ministre pour mieux faire connaître la diversité de ses atouts, au-delà du balnéaire, d'autant que son industrie touristique est très dépendante de la clientèle internationale.Si, en 2024, le Monténégro avait enregistré 2,61 millions d'arrivées et 15,59 millions de nuitées, 96,1% des nuitées étaient le fait de touristes étrangers et presque autant avaient été réalisées dans les stations balnéaires du littoral.