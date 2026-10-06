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Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Luxe, nature, authenticité… le pays des Balkans fait le pari de la diversification


Déjà très apprécié pour son offre balnéaire, le Monténégro veut diversifier sa clientèle, en mettant l'accent aussi bien sur le luxe que sur le tourisme vert et les expériences authentiques. Rencontre avec sa ministre du tourisme, Simonida Kordic.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 10:32

Simonida Kordic, Ministre du Tourisme du Montenegro : "Cette année, nous devrions accueillir 11% de touristes en plus qu'en 2025 et nos recettes touristiques devraient progresser de 8,6%" - Photo : PB
Simonida Kordic, Ministre du Tourisme du Montenegro : "Cette année, nous devrions accueillir 11% de touristes en plus qu'en 2025 et nos recettes touristiques devraient progresser de 8,6%" - Photo : PB
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Parmi les nombreux pays qui ont profité de l'IFTM de septembre pour se faire mieux connaître du marché français, figurait le [Monténégro]b.

Pour l'occasion, sa ministre du tourisme, Simonida Kordic, avait fait le déplacement. TourMaG l'a rencontrée.

Son message était simple mais percutant : ce pays des Balkans, grand (13 812 km²) comme une petite région française, regorge d'atouts touristiques variés à découvrir.

Le Monténégro combine, en effet, un littoral très diversifié, dont les spectaculaires Bouches de Kotor, des montagnes, des lacs, des villes historiques et un important patrimoine culturel.

"Au nord de notre pays, le climat est continental ; au sud, il est méditerranéen. Cela permet de combiner plusieurs expériences dans la même journée : on peut, par exemple skier à Kolašin le matin puis filer, dans l'après-midi, au bord de la mer, pour dîner", assure Simonida Kordic, qui suggère aux agences de voyages et aux tour-opérateurs de proposer à leurs clients des packages incluant aussi l'arrière-pays, la nature, l'écotourisme.

Un combiné de culture, de nature et de balnéaire

Le Monténégro combine un littoral très diversifié, des montagnes, des lacs, des villes historiques et un important patrimoine culturel - DepositPhotos.com, IuliiaVerstaBO
Le Monténégro combine un littoral très diversifié, des montagnes, des lacs, des villes historiques et un important patrimoine culturel - DepositPhotos.com, IuliiaVerstaBO
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Si les stations balnéaires et les plages de la côte adriatique attirent déjà une belle clientèle internationale, si la réputation des spectaculaires Bouches de Kotor (elles s'apparentent à un fjord), inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco, n'est plus guère à faire, le Monténégro abrite bien d'autres richesses patrimoniales - bourgades médiévales, châteaux, monastères, églises, mosquées, etc. - et naturelles.

Trois autres sites monténégrins sont d'ailleurs inscrits au Patrimoine mondial par l'Unesco : les cimetières de tombes médiévales stećci ; les ouvrages de défense vénitiens construits au XVIe et XVIIe ; et enfin, le vaste Parc national de Durmitor, qui abrite, au nord du pays, des ours et des loups, des sommets calcaires, des lacs glaciaires et les profondes gorges de la rivière Tara. Un paradis pour les amateurs de nature, de marche et plus généralement de "tourisme vert" !

"Nous totalisons huit parcs nationaux. Et l'article 1 de notre Constitution définit le Monténégro comme un « État écologique », insiste Simonida Kordic, ravie de la belle progression du tourisme monténégrin.

Cette année, nous devrions accueillir 11% de touristes en plus qu'en 2025 et nos recettes touristiques devraient progresser de 8,6%", se réjouit-elle.

En effet, poursuit la ministre, "nous nous sommes ouverts à de nouveaux marchés : Asie, Etats-Unis, Amérique Latine. Déjà, en 2025, nous avions reçu beaucoup de clients du Moyen-orient".

De fait, le Monténégro fait figure de nouvelle étoile montante du tourisme dans les Balkans, car il représente une alternative face à la Croatie désormais très fréquentée et face à l'Albanie devenue à la mode.

"Les expérience authentiques feront la différence"

Mamula Island by Banyan Tree est juché sur un ilot isolé dans la baie de Kotor, au Monténégro - Photo : Banyan Tree
Mamula Island by Banyan Tree est juché sur un ilot isolé dans la baie de Kotor, au Monténégro - Photo : Banyan Tree
Pour faire mieux, à l'avenir, l'amélioration de la connectivité aérienne avec l'Europe de l'Ouest sera essentielle. "Déjà, 70 vols directs desservent le Monténégro", souligne la ministre qui espère attirer davantage de visiteurs internationaux.

"Nous avons déjà 500 hôtels, parmi lesquels des hébergements authentiques mais aussi de nombreux 4 étoiles et des 5 étoiles ouverts par des marques prestigieuses comme Aman ou Banyan Tree.

En effet, nous ne voulons pas limiter notre offre hôtelière à un seul segment, nous encourageons les investissements de qualité et veillons à la qualité des services, poursuit la ministre.

Ce sont les expériences authentiques qui feront la différence. La préservation de notre nature et de notre culture est au cœur de notre mode de vie", insiste encore Simonida Kordic.

Justement, redit-elle, "ce qui fait la force du Monténégro, c'est qu'il y est possible, dans la même journée, de nager dans un lac de montagne, de participer à une partie de pêche puis de filer se baigner sur la côte Adriatique".

Des atouts importants donc, à faire valoir. D'ailleurs, à regarder les chiffres, les performances touristiques du Monténégro sont loin d'être négligeables. D'ores et déjà, le tourisme représente quelque 30% de son PIB, si l'on prend en compte ses effets directs, indirects et induits.

C'est donc un secteur "très stratégique" pour ce pays d'à peine 600 000 habitants, ce qui explique l'engagement de sa ministre pour mieux faire connaître la diversité de ses atouts, au-delà du balnéaire, d'autant que son industrie touristique est très dépendante de la clientèle internationale.

Si, en 2024, le Monténégro avait enregistré 2,61 millions d'arrivées et 15,59 millions de nuitées, 96,1% des nuitées étaient le fait de touristes étrangers et presque autant avaient été réalisées dans les stations balnéaires du littoral.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : iftm 2026, montenegro
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