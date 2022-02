Appli mobile TourMaG



MuséoParc d’Alésia, déjà dix ans et un nouvel aménagement La muséographie de la collection permanente a été entièrement repensée

Envoyer à un ami Partager cet article

Le bâtiment circulaire qui surgit de la plaine bourguignonne où s’est déroulée la célèbre bataille d'Alésia est une œuvre originale de Bernard Tschumi, symbolisant l’encerclement de Vercingétorix et ses troupes. La nouvelle présentation du MuséoParc d’Alésia met en avant les fouilles récentes et les modes de vie des Gaulois.

Rédigé par Bruno Courtin le Jeudi 10 Février 2022

site d’Alésia a été travaillé par le paysagiste Michel Desvigne en cherchant à respecter l’ambiance qui a présidé au déroulement du siège qui a conduit à la défaite.



Une reconstitution partielle des fortifications romaines a été réalisée grandeur nature avec les palissades protectrices.



Recréées à l’identique sur une centaine de mètres et une profondeur de 150 mètres, elles illustrent l’ampleur des fortifications de l’époque sur une vingtaine de kilomètres avec des fossés, tours, élévations, et autres pièges romains. Cette évocation est complétée par une reproduction grandeur nature des machines de guerre.



La MuséoParc d’Alésia est plus accessible, plus interactive, plus ludique et plus proche des visiteurs.



Conçue par Clémence Farrell, elle met en avant les collections archéologiques trouvées sur le site.



Le nouveau parcours permanent propose une véritable immersion à la fois au cœur du siège d’Alésia mais aussi dans la ville gallo-romaine. Pour ce faire, la nouvelle exposition fait la part belle aux collections (plus de 600 pièces) trouvées sur le site, pour partie jamais exposées jusqu’ici ! Le paysage autour dua été travaillé par le paysagiste Michel Desvigne en cherchant à respecter l’ambiance qui a présidé au déroulement du siège qui a conduit à la défaite.Unea été réalisée grandeur nature avec les palissades protectrices.Recréées à l’identique sur une centaine de mètres et une profondeur de 150 mètres, elles illustrent l’ampleur des fortifications de l’époque sur une vingtaine de kilomètres avec des fossés, tours, élévations, et autres pièges romains. Cette évocation est complétée par une reproduction grandeur nature des machines de guerre.La nouvelle scénographie de l’exposition permanente présentée auest plus accessible, plus interactive, plus ludique et plus proche des visiteurs.Conçue par Clémence Farrell, elle met en avant les collections archéologiques trouvées sur le site.Le nouveau parcours permanent propose une véritablemais aussi dans la ville gallo-romaine. Pour ce faire, la nouvelle exposition fait la part belle aux, pour partie jamais exposées jusqu’ici !

Réalité virtuelle, augmentée et ateliers antiques Il s’agit autant de faire découvrir l’histoire du siège d’Alésia en 52 avant J.-C., que de mettre en valeur les découvertes archéologiques d’époques successives, qui montrent l’évolution des Gaulois Mandubiens aux Gallo- Romains, des Gallo-Romains au début du christianisme avec l’histoire de Sainte Reine.



Le tout fait appel aux nouvelles technologies de la réalité virtuelle ou augmentée et à des ateliers pour manipuler les objets.



Pour pousser plus loin la sensibilisation Le MuséoFab, créé en 2018 continue sa programmation.



L’idée est de s’initier aux techniques artisanales antiques. Les médiateurs culturels et artisans mettent à disposition leurs compétences, les outils et les matières premières.



Différents ateliers sont proposés : cuisine, tissage, mosaïque, tabletterie, fresque, travail du cuir, selon les dates (programme susceptible de modification).

Nouvelle campagne de fouilles Le MuséoParc pourra continuer de faire évoluer ses présentations puisque les fouilles sur le site historique à proximité ne se sont jamais interrompues.



Les nouvelles fouilles conduites depuis 2020 sont dédiées au monument d’Ucuetis, un édifice bien connu du centre monumental d’Alésia.



Découvert pour la première fois en 1908, il est depuis lors identifié comme le lieu de réunion (schola) de la corporation des artisans métallurgistes.



Il doit sa célébrité à son bon état de conservation et au riche ensemble mobilier découvert dans une salle souterraine creusée à même le roc naturel, qui comprend notamment un vase de bronze portant une dédicace au dieu Ucuetis et à la déesse Bergusia.



Lu 135 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Tourisme de mémoire : réouverture du Mémorial de Verdun tout en poésie The Originals Hotels veut intensifier ses ventes GDS