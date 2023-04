NDC American Airlines : quelles conséquences pour les agences françaises ?

« Nous n’avons pas eu de retour de clients mécontents. Après nous avons expliqué la situation »

« Nous ne sommes pas encore à 40% du contenu, mais impossible de dire combien. Mais ça grossit chaque semaine. Cela concerne essentiellement du vol domestique et du tarif best buy non remboursable »

« Pour le moment, nous ne sommes pas connectés en direct à American Airlines. Nous passerons par la connexion NDC prochaine des GDS. Le trafic vers les Etats-Unis représente 10% de notre activité. Nous sommes peu impactés »

« American Airlines est un acteur challenger en France. Pour les Etats-Unis, où c’est un acteur dominant, ça fait l’effet d’une bombe. »

« Notre position est claire. Nous sommes pour NDC, mais on ne veut pas le faire n’importe comment. Nous avons eu l’API American Airlines très tard, en mars 2023, nous devons la tester »

« Nous appliquons toujours la même méthodologie : la MMP "minimum marketable product" (produit minimum commercialisable)

« C’est un jeu à plusieurs. Nous voulons travailler avec les GDS pour utiliser le backoffice. Il faut que les outils online, Concur majoritairement aux Etats-Unis, et de plus en plus NEO, soient prêts et que l’agence de voyages soit capable d’utiliser l’outils mis à disposition par le GDS pour traiter les modifications, annulations, car elles passent nécessairement offline. Un outil sur lequel nous ne pouvons pas faire de modification, n’est pas prêt. »,

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Annoncé en décembre 2022, le projet d'American Airlines de rendre disponible une partie de son contenu uniquement via des connexions NDC est, affirme Yorick Charveriat , vice-président et directeur général France d’American Express GBT, pour qui la compagnie américaine est un partenaire important., précise-t-il. La clientèle coporate en quête de flexibilité serait donc peu concernée., note Maxime Pialat , CEO de Supertripper Même sérénité chez Gregory Mavoian , à la tête de Globeo Travel et président du GIE Manor Et il y a de quoi !, rapelle Yorick Charveriat.», précise-t-il. Il s’agit d’à atteindre avant de pouvoir utiliser le branchement mis en place par le GDS, en l’occurrence Sabre aux USA.explique le patron d’Amex GBT France.