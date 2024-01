NDC : Fairjungle partenaire de Duffel

"Avec un accès direct au contenu des vols NDC, ils peuvent offrir une gamme encore plus large d'options de voyages en avion à leurs voyageurs d'affaires que de nombreux autres acteurs du marché.



Cette intégration permet à leurs utilisateurs finaux de réserver des vols et des services supplémentaires rapidement et facilement, mais surtout de manière instantanée et transparente."

ajoute Steve Domin , CEO de Duffel.