Fairjungle planche sur le premier moteur green du voyage d’affaires 🔑

Notre ambition est de devenir le leader sur le marché mid market, PME et petites ETI, en Europe. L’extension du partenariat avec Trainline va dans ce sens.



L’idée est d’intégrer, en 2024, les principaux marchés européens : Allemagne, Espagne, Italie, UK.



Nous faisons de l’Europe une priorité car nous observons une dérégularisation du marché ferroviaire en Europe continentale.



Dans les prochaines années, il y aura de plus en plus de déplacements rail. Avant il s’agissait de petits trajets domestiques, ils vont s’allonger pour se rendre en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas…

C’est positif, car ça va dans le sens du consommateur final. Introduire une compétition des prix va baisser les tarifs des billets de train. Ce qui va le rendre d’autant plus attractif.



Actuellement, les billets de train ne sont pas aussi compétitifs que ceux de l’aérien, surtout les low cost. Elles poussent les gens à retarder leurs agendas de décarbonation des voyages.



En libéralisant le marché, l’offre sera plus fournie, les tarifs plus compétitifs et il y a aura un intérêt croissant des entreprises pour verdir leurs voyages d’affaires. Nous sommes clairement sur le bon créneau.

A l’échelle mondiale oui, il y a une reprise. Mais cette reprise est surtout portée par les marchés à très fortes croissances, les marchés émergeants et non les marchés européens.



2023/2024 sont des années économiquement complexes du fait de l’inflation. Et puis, après deux années de Covid, certains acteurs sont fragilisés.



A notre échelle, ce n’est pas la croissance du volume global, mais la transformation du marché qui est intéressante. Le marché est extrêmement large, beaucoup de boîtes cherchent à s’équiper de solutions de gestion des voyages, pour pouvoir les contrôler et mieux voyager.



Une agence traditionnelle cherche à faire de la billetterie, Fairjungle existe pour les aider à mieux gérer leurs déplacements, quitte à voyager moins.