Fairjungle intègre les trains OuiGo à son offre

Ouigo a annoncé récemment de nouveaux développements. La compagnie ferroviaire va se doter de 12 rames supplémentaires et passer de 38 à 50 rames dès décembre 2025 jusqu'à 2027.Ces trains proposeront de nouveaux sièges "plus confortables", des prises individuelles, un nouvel Espace Relax pour se dégourdir les jambes et également des crochets à vélo (16 par train double).Ouigo va aussi lancer un nouvel aller retour Paris - Hendaye fin 2025 (Bordeaux, Dax, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean de Luz et Hendaye).La ligne Paris - Rennes sera aussi renforcée d'un 3e aller-retour. Depuis avril, la liaison bénéficie aussi d'une desserte par Ouigo Train Classique.D'autres projets sont à l'étude, notamment le renforcement de l'offre Ouigo sur Paris - Strasbourg, Paris - Lyon ou encore sur la liaison Paris - Languedoc. Dans les cartons également : l'ouverture d'une ligne Ouigo entre Paris et Lille.