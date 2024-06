Avec une offre toujours plus étendue, OuiGo destinée initialement à une clientèle loisirs est aussi très utilisée par les clients corporate.



Pour les agences tout l'enjeu est de pouvoir accéder à cette offre de manière fluide. L'offre sera t-elle connectée sur les GDS et notamment Amadeus ?



"Oui" répond Jérome Laffon sans davantage de précision "C'est tout l'enjeu de ses derniers mois et ses dernières semaines."



A noter que la SNCF n'exclut pas de faire évoluer la complémentarité des offres TGV Ouigo et Inouï en cas seulement de situation perturbée : "Nous travaillons pour proposer de la souplesse pour qu'un passager Inouï puisse changer et monter dans un Ouigo et vice et versa lorsqu'il y a des perturbations".



Pour le reste, les deux offres resteront complètement étanches !