NDC : Resaneo vous explique les avantages pour les AGV Pour toujours mieux vous servir, Resaneo intègre le Direct Connect depuis 2016 et ce n’est pas pour rien.

Alors que la norme NDC fait l’actualité avec les connectivités entre GDS et compagnie, Resaneo est déjà prêt et cette norme IATA est largement intégrée chez le spécialiste de la billetterie aérienne depuis longtemps déjà.

Les majors européennes et de nombreuses compagnies lowcost sont, pour certaines depuis 2016, en connexion directe avec Resaneo.

Mais à quoi ça sert exactement ? Quelle est la plus-value pour les agences clientes ? On vous dit tout.



Rédigé par Resaneo le Lundi 5 Octobre 2020

Resaneo a un objectif avoué, valable avec ou sans Covid : offrir la meilleure expérience de réservation à ses utilisateurs.

Cela se traduit surtout en ce moment par la mise en valeur de son service après-vente qui reste mobilisé et continue de traiter chaque jour la montagne de demandes générées par la crise.

Mais en faisant abstraction de ce contexte si particulier, un autre point est essentiel pour poursuivre cet objectif d’excellence : l’avancée technologique.



NDC et Direct Connect intégré : Plus besoin de jongler entre GDS et sites des compagnies ! En 2016, Resaneo a mis en place la première connexion en France utilisant la norme NDC. C’était avec les compagnies du groupe allemand Lufthansa.

L’intégration de la norme NDC dès sa genèse fût un parti-pris ambitieux, mais payant puisqu’elle permet aujourd’hui à Resaneo d’offrir une profondeur d’offre inégalée à ses clients : prix direct compagnie sans surcharge de distribution, accès complet aux stocks, services additionnels…



La liste non exhaustive des compagnies en Direct Connect et NDC chez Resaneo : Air France, KLM, British Airways, Iberia, Transavia, Volotea, Lufthansa, Easyjet, Swiss, Brussel Airlines, Austrian Airlines, Air Arabia, ASL Airlines, Olympic Air, Vueling…



Concrètement, quels sont les avantages pour les agents de voyages ? Avec un retour d’expérience de près de 5 ans, la norme NDC est parfaitement intégrée et permet à Resaneo de se sourcer à la fois en direct auprès des compagnies et via les GDS pour offrir le meilleur résultat à votre recherche.



Voici quelques exemples concrets des avantages qu’apporte la connexion directe aux utilisateurs de Resaneo :



- Sur certaines compagnies, la réservation par GDS ne permet d’avoir accès à un seul poids de bagage. En connexion directe, nous avons accès à tous les choix de poids de bagage de la compagnie.



- En connexion directe, certaines compagnies donnent accès 48h avant les autres à leur tarif promotionnel Early Booking.



- Certaines compagnies, par le bien de la norme NDC, permettent un pré-seating dès la réservation.



Peu d’acteur du marché de la billetterie sont capables d’offrir tant de possibilités.

Chut… Resaneo a un secret. Allez, on vous le dévoile. Il s’appelle SpeedMedia. Cette société sœur qui appartient au même groupe que Resaneo, est spécialisée en développement de solutions technologiques appliquées au secteur du tourisme.

La complémentarité des expertises des deux entreprises permet à Resaneo de rester à la pointe de la technologie.



Resaneo ou GDS ? That is the question La question revient souvent, beaucoup d’agences utilisent Resaneo et leur GDS préféré.

Resaneo apporte une solution complète jusqu’au traitement de l’après-vente et l’intégration de la norme NDC montre toute la pertinence de son modèle. Une agence de voyages a besoin de vendre des billets d’avion mais doit le faire sans y passer trop de temps.

La réservation et les opérations d’après-vente se font depuis une interface unique, et ce sont les Travel Angels de Resaneo qui ont la maîtrise des différents systèmes de réservation.



L’offre ultra-complète de Resaneo accessible sur ses marques blanches et API

- Réservez billets d’avion et de train directement sur les sites Resaneo. C’est la solution privilégiée par plus de 4000 points de vente physiques et plateaux de réservation.

- Intégrez le moteur Resaneo en marque blanche ou via l’API sur vos sites web. Bon nombre d’acteurs du e-commerce ont aujourd’hui fait ce choix pour proposer le meilleur de l’offre transport sur leur site.



Si vous faites partis des quelques agences à ne pas encore utiliser Resaneo, vous n’avez plus d’excuse pour vous y mettre. C’est le moment de vous familiariser avec la solution (ça ira vite, vu sa simplicité) pour être prêt pour la reprise. Pour vous inscrire, c’est par ici.

