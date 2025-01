Naboo lève 20 M€ pour réaliser ses ambitions européennes

"Bien que les entreprises aient significativement augmenté leurs budgets événementiels, le secteur est resté ancré dans des modèles traditionnels opaques et facturés avec des logiciels qui n'ont pas évolué depuis des décennies.



Naboo rebat les cartes de cette industrie vieillissante en offrant une expérience de réservation et d’organisation d’événements radicalement plus simple, plus rapide, et plus transparente, dopée par l’IA et une Technologie moderne aux standards du B2C. Un véritable game changer pour les directions Achats et les directions Financières de Grands Groupes",

"2025 marque une année de rupture dans le marché du MICE (Meetings Incentives, Conferences and Exhibitions). Naboo devient l’unique solution technologique permettant aux grands Groupes de rationaliser le MICE à l’échelle européenne, ce qui va rebattre les cartes dans chacun des pays dans lesquels nous sommes désormais présents"

Dans un communiqué, Naboo affirme avoir signé, avec des entreprises prestigieuses telles que Google, la Société Générale, Veolia, Arkema, Thales et même des scale-ups comme Qonto.Grâce à sa plateforme, les multinationales bénéficient d’une expérience de réservation d’événements simplifiée sur l’ensemble de leurs marchés européens.déclare Itxaso del Palacio , General Partner de Notion Capital., avec, et tout autant de commerciaux et conseillers clients.De plus, à l’instar de l’acquisition de Bizmeeting en France l’année dernière, Naboo envisage de poursuivre sa stratégie de croissance externe en Europe, en commençant par l’Espagne., déclare Maxime Eduardo , CEO de Naboo.