MICE : Naboo fait l’acquisition de BizMeeting

Après une année record avec 300% de croissance sur 12 mois, Naboo , la plateforme de réservation instantanée de séminaires d’entreprise, lance sa stratégie de croissance externe avecEn février 2024, une levée de fonds de 7,5 millions d’euros auprès d’ISAI, Kima Ventures, Better Angle et des investisseurs historiques (Cap Horn et Ternel) a permis à Naboo de seL’acquisition de Privateaser for business (BizMeeting), leader dans la réservation d'événements pour groupes, marque la première étape de cette expansion, renforçant sa position auprès des entreprises du CAC 40 et du SBF 120