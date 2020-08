Naissance d'Elise Arfi au foyer de Frédéric Arfi et Marie Kehres Frédéric Arfi, caméraman indépendant chez DrimProd

Nous en avons perdu le compte depuis quelques naissances déjà, mais l’avènement d'Elise au foyer de Frédéric Arfi et Marie Kehres devrait selon nos calculs être le 13e ou 14e bébé de l'équipe TOurMaG.com depuis sa création, en septembre 1998. On a poussé les murs de la nursery depuis et on reste open... ;O))

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 27 Août 2020

Elise Arfi est née ce 27 août 2020 à 9h53 à l'hôpital d'Aix-en-Provence.



Le nouveau-né est aussi le premier enfant de Frédéric Arfi, caméraman er réalisateur indépendant, collaborateur de DrimProd (filiale TourMaG.com) et de Marie Kehres, kinésithérapeute.



Le bébé pèse 3,6 kilos et se porte comme un charme.



Toute l'équipe de TourMaG.com et de DrimProd se réjouit pour les heureux parents comblés et fiers et pour toute la famille. Acceptez nos vœux les plus sincères pour cet heureux événement !



