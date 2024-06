Navan nomme Amy Butte au poste de directrice financière

« Le potentiel de marché pour Navan est immense,

L'industrie est en pleine expansion et il y a enfin un effort collectif de la part du monde des affaires pour se moderniser.



La solution de gestion des voyages et des dépenses de Navan, axée sur la technologie — la combinaison de la croissance du secteur, de l'adéquation du produit et de la promesse d'efficacité — font de Navan l'entreprise idéale pour faire face à ce nouveau chapitre dans le voyage d'affaire et je suis ravie de les aider à à franchir ce nouveau cap. »

déclare Amy Butte.