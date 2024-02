Olivier Nairey : Navan démarre très fort sur le marché français" 🔑

En effet, nous avons été les premiers, début 2023, à intégrer l’IA générative.



Elle ne vise pas à remplacer l’humain, le travel agent, mais au contraire à lui permettre de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Dès qu’il y a besoin d’une expertise, l’IA trouve sa limite et bascule sur vers les conseillers voyages.



En revanche, pour des demandes assez simples, grâce à sa capacité à capter et analyser des informations l’IA va pouvoir aider le voyageur dans le processus de réservation à faire les meilleurs choix.



Par exemple, s’il a une carte fidélité dans une chaîne hôtelière, l’IA lui proposera de résider dans un hôtel de cette chaîne. Ce sont des petits détails. De la même manière, pour une réservation de voyage, à destination, l’IA demandera au voyageur s’il préfère un hôtel proche de ses bureaux à New-York ou de son fournisseur à Madrid.



En 2024, nous continuerons à pousser l’expérience utilisateur dans son ensemble. Sur la partie administrateur, nous travaillons également à l’optimisation de rapports, pour les fonctions support, finance et comptabilité.



L’objectif de l’IA est toujours d’être au plus proche en termes de réactivité pour satisfaire l’utilisateur dans l’usage qu’il va faire de l’ensemble de la plateforme.

L’année 2024 en France va être riche en termes d’activité, notamment avec les JO de Paris 2024 qui vont générer un gros trafic.

Selon une étude Opinion Way, réalisée entre juin et juillet 2022, un Français sur deux, dont 73% de CSP+ de moins de 35 ans affirment avoir déjà prolongé leur déplacement professionnel d’un ou plusieurs jours pour visiter ou pour prendre des congés sur place.



Nous avons voulu accompagner nos voyageurs sur cette tendance du bleisure, avec la fonctionnalité Navan Rewards. Dans le cadre d’une réservation de voyage professionnel, si le montant de la réservation hôtelière est en dessous de la politique de voyages de l’entreprise, le voyageur gagne des rewards, des points convertis en euros. Ils permettront de financer une réservation d’hôtel à titre privé.



Il sera possible d’effectuer la réservation sur la plateforme, car elle permet justement d’avoir ce double affichage, professionnel et personnel. Tous les rewards gagnés sont utilisables sur la plateforme.