Neaclub : un vaste programme de rénovation pour séduire les clientèles groupes et affaires

- Neaclub est né en 2016 de la fusion de deux structures patrimoniales du tourisme de proximité : Les villages vacances « Les carrefours de l'amitié » et Chemins



- Depuis 1949, l'association propose soit en saison, soit à l'année des séjours et des vacances pour tous : familles, retraités, couples, tourisme d’affaires (MICE et séminaires) et groupes. L'association propose également des offres à la journée pour le MICE, les séminaires et les groupes



- Elle accueille chaque année plus de 24 000 personnes dans ses 5 Villages-clubs***, en formule tout-compris ou demi-pension.



- En moyenne, le Groupe enregistre entre 60% et 70% de taux de remplissage en moyenne en chambres sur l'ensemble des établissements



- Neaclub emploie 42 salariés permanents et plus de 80 saisonniers en période de haute saison.



- L'association est adhérente au Réseau Cap France.