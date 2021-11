Neaclub lance un centre formation dans un village-club

« La crise sanitaire de la Covid-19 n’a fait qu’amplifier les phénomènes constatés sur le marché du travail dans le secteur du tourisme depuis plusieurs années : pénurie de candidats, et surtout de candidats qualifiés, manque d’intérêt croissant pour nos métiers, mauvaise image de ceux-ci …



Il faut redonner ses lettres de noblesse à nos métiers, et trouver les leviers pour attirer les futurs équipiers … notamment via la formation ! C’est donc pour cela que Neaclub souhaite proposer ses propres formations, basées sur sa longue expérience du métier, en essayant d’anticiper les attentes des nouvelles générations. » explique Antoine Gendron, Responsable Formation de Neaclub.