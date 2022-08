Nemea ouvre une nouvelle résidence au Cap d'Agde

"Ce lieu de villégiature se distingue également par son système de géothermie marine. L'eau de mer est utilisée en circuit fermé pour chauffer et refroidir les appartements."



"Le Sylène" est le 2ème établissement du groupe Nemea sur le territoire du Languedoc-Roussillon, après Les Carrats à Port Leucate. L'opérateur affiche de grandes ambitions de développement et renforce sa présence sur le littoral languedocien.



Située, à proximité des plages du Môle et de la Roquille, du port, de la crique de la Grande Conque, du Casino, des commerces, bars et restaurants, la résidence est au cœur de la station balnéaire.



Le Palais des Congrès est accessible aussi en quelques minutes.