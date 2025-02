Nicolas Sinz, nouveau président de l'Union des Assisteurs

Dans le cadre de son mandat, Nicolas Sinz poursuivra les orientations stratégiques engagées ces dernières années, en mettant un accent particulier sur deux axes majeurs.



Sur le plan social, il veillera à la continuité de la feuille de route pluriannuelle, intégrant les accords relatifs au handicap, à l’organisation du travail et au télétravail. Il portera également une attention particulière à la formation des collaborateurs et à la mise à jour de la convention collective, afin d’adapter ces dispositifs aux évolutions du secteur.



Sur le plan technologique, il assurera le pilotage des actifs communs développés par l’Union des Assisteurs. Parmi eux, Nomad, qui optimise le missionnement des dépanneurs et remorqueurs ; Comet, dédié à la gestion des taxis et VTC ; et eCall, destiné à la réception des appels d’urgence des véhicules équipés.



En parallèle, il renforcera la coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour une gestion efficace des crises d’ampleur à l’étranger.