Nord-Est du Vietnam, nouvel horizon d’authenticité

Nos conseils sur l’organisation Située à plusieurs heures de route de Hanoï, la région du Nord-Est du Vietnam demande une certaine organisation afin de bien équilibrer les temps de trajet et les étapes de découverte.



Après notre inspection sur place, nous pouvons vous proposer plusieurs itinéraires selon le temps dont vous disposez, vos envies et le rythme de voyage souhaité :



• 3 jours : Hanoï – Ba Be – Ban Gioc – Hanoï

Il s’agit de la durée minimum que nous conseillons pour découvrir la région dans de bonnes conditions. Un circuit de 2 jours serait assez fatigant, tandis qu’une excursion à la journée n’est tout simplement pas envisageable, le trajet entre Hanoï et Ban Gioc représentant à lui seul environ 7 heures de route dans chaque sens.

En 3 jours, il est toutefois possible de découvrir les principaux sites incontournables de la région. Cette formule convient particulièrement aux voyageurs disposant de peu de temps, mais souhaitant malgré tout avoir un premier aperçu du Nord-Est.



• 4 jours : Hanoï – Ba Be – Cao Bang – Ban Gioc – Hanoï

Cette durée offre un rythme plus équilibré et permet d’aller au-delà des sites les plus classiques. En plus des incontournables, il devient possible d’intégrer des étapes plus confidentielles et hors des sentiers battus, comme les villages de Phia Thap ou Khuoi Ky, afin de mieux découvrir la vie locale et les paysages ruraux de la région.



• 5 jours : Hanoï – Ba Be – Cao Bang – Ban Gioc – Bac Son – Hanoï

C’est selon nous la formule la plus confortable et la plus complète. Elle permet de découvrir l’ensemble des étapes mentionnées précédemment tout en voyageant à un rythme plus agréable. L’étape à Bac Son offre également une pause bienvenue avant le retour vers Hanoï, ce qui permet de réduire la fatigue liée aux longues heures de route et de profiter encore davantage des paysages du Nord-Est.



Dans tous les cas, l’itinéraire peut être adapté selon votre rythme, vos centres d’intérêt et le temps dont vous disposez. L’essentiel est de prévoir suffisamment de temps pour que les trajets ne prennent pas le dessus sur l’expérience elle-même, et pour profiter pleinement de ce que le Nord-Est a de plus beau à offrir : paysages karstiques, villages reculés, rencontres locales et atmosphère encore très préservée.