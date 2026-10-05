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Nord-Est du Vietnam, nouvel horizon d’authenticité

De Ba Be aux chutes de Ban Gioc, une autre facette du Vietnam pour les voyageurs en quête de nature, de rencontres et d’expériences locales.


À quelques heures de Hanoï, le Nord-Est du Vietnam dévoile une autre facette du pays : lacs, montagnes calcaires, villages traditionnels et savoir-faire locaux. À la suite d’un récent voyage de repérage, notre équipe a parcouru l’axe Ba Be – Cao Bang – Ban Gioc – Bac Son afin d’identifier de nouvelles expériences adaptées à une clientèle internationale à la recherche d’authenticité.


Rédigé par ASIA DMC le Lundi 5 Octobre 2026 à 00:05

© ASIA DMC
© ASIA DMC
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Ba Be : entre lac, grottes et randonnées


Première étape du voyage, Ba Be séduit par son environnement naturel et son atmosphère paisible. La découverte du lac en bateau permet d’alterner navigation, petites marches à travers les villages et exploration de la grotte de Puong.
La région réserve également d’autres expériences, comme la grotte de Hua Ma, accessible après une montée de plusieurs centaines de marches, ou encore les possibilités de randonnée autour de Bang Phuc, entre montagnes, paysages agricoles et villages.
Notre repérage nous a aussi permis de visiter plusieurs hébergements. Parmi eux, Ba Be Jungle Houses s’est distingué par la qualité de ses chambres, son environnement et sa piscine à débordement, avec un positionnement adapté à une clientèle internationale.

Lac de Ba Be © ASIA DMC
Lac de Ba Be © ASIA DMC

Grotte de Hua Ma © ASIA DMC
Grotte de Hua Ma © ASIA DMC

Cao Bang : à la rencontre d’un patrimoine vivant


Plus au nord, Cao Bang offre un bel équilibre entre paysages et découvertes culturelles.
À Phia Thap, les maisons sur pilotis et les activités agricoles témoignent encore d’un mode de vie rural bien vivant. La visite peut être complétée par la découverte d’un petit atelier de fabrication artisanale de papier, où les voyageurs observent les différentes étapes, de la préparation de la matière végétale jusqu’à la création de la feuille.
À Phuc Sen, autre étape intéressante, les artisans perpétuent quant à eux le savoir-faire traditionnel de la forge. De petits ateliers familiaux permettent de découvrir la fabrication de couteaux tout en approchant la culture locale et l’architecture traditionnelle des communautés de la région.
Ces expériences donnent une véritable profondeur au circuit et permettent aux voyageurs d’aller au-delà d’une simple visite des grands sites.

Une famille locale fabriquant des encens au village de Phia Thap © ASIA DMC
Une famille locale fabriquant des encens au village de Phia Thap © ASIA DMC

Village de la forge de Phuc Sen © ASIA DMC
Village de la forge de Phuc Sen © ASIA DMC

Nguom Ngao et Ban Gioc : les grands paysages du Nord-Est


La région de Cao Bang abrite également certains des paysages les plus marquants du parcours.
La grotte de Nguom Ngao dévoile un univers souterrain riche en stalactites et stalagmites. À proximité, le village de Khuoi Ky, entouré de reliefs calcaires, offre une étape complémentaire dans un environnement rural.
Le voyage se poursuit ensuite vers les chutes de Ban Gioc, l’un des sites emblématiques du Nord-Est. Au-delà de la cascade elle-même, c’est l’ensemble du trajet qui participe à l’expérience : routes de montagne, vallées, cultures et villages ponctuent le parcours.
Cette combinaison entre grands paysages et petites rencontres donne au Nord-Est son caractère particulier.

Chutes de Ban Gioc entre Septembre et Octobre © ASIA DMC
Chutes de Ban Gioc entre Septembre et Octobre © ASIA DMC

Village de Khuoi Ky © ASIA DMC
Village de Khuoi Ky © ASIA DMC

Bac Son : une dernière expérience en altitude


Avant le retour à Hanoï, Bac Son peut constituer une belle dernière étape.
Pour les voyageurs actifs, l’ascension matinale du mont Na Lay permet de prendre de la hauteur sur la vallée. Lors de notre repérage, le parcours aller-retour a demandé environ deux heures. La montée reste relativement accessible, mais nécessite de bonnes chaussures en raison de certaines marches pouvant être glissantes.
Une expérience simple mais particulièrement adaptée aux voyageurs appréciant la marche et les paysages de montagne.

Vallée de Bac Son © ASIA DMC
Vallée de Bac Son © ASIA DMC

Nos conseils sur l’organisation

Située à plusieurs heures de route de Hanoï, la région du Nord-Est du Vietnam demande une certaine organisation afin de bien équilibrer les temps de trajet et les étapes de découverte.

Après notre inspection sur place, nous pouvons vous proposer plusieurs itinéraires selon le temps dont vous disposez, vos envies et le rythme de voyage souhaité :

3 jours : Hanoï – Ba Be – Ban Gioc – Hanoï
Il s’agit de la durée minimum que nous conseillons pour découvrir la région dans de bonnes conditions. Un circuit de 2 jours serait assez fatigant, tandis qu’une excursion à la journée n’est tout simplement pas envisageable, le trajet entre Hanoï et Ban Gioc représentant à lui seul environ 7 heures de route dans chaque sens.
En 3 jours, il est toutefois possible de découvrir les principaux sites incontournables de la région. Cette formule convient particulièrement aux voyageurs disposant de peu de temps, mais souhaitant malgré tout avoir un premier aperçu du Nord-Est.

4 jours : Hanoï – Ba Be – Cao Bang – Ban Gioc – Hanoï
Cette durée offre un rythme plus équilibré et permet d’aller au-delà des sites les plus classiques. En plus des incontournables, il devient possible d’intégrer des étapes plus confidentielles et hors des sentiers battus, comme les villages de Phia Thap ou Khuoi Ky, afin de mieux découvrir la vie locale et les paysages ruraux de la région.

5 jours : Hanoï – Ba Be – Cao Bang – Ban Gioc – Bac Son – Hanoï
C’est selon nous la formule la plus confortable et la plus complète. Elle permet de découvrir l’ensemble des étapes mentionnées précédemment tout en voyageant à un rythme plus agréable. L’étape à Bac Son offre également une pause bienvenue avant le retour vers Hanoï, ce qui permet de réduire la fatigue liée aux longues heures de route et de profiter encore davantage des paysages du Nord-Est.

Dans tous les cas, l’itinéraire peut être adapté selon votre rythme, vos centres d’intérêt et le temps dont vous disposez. L’essentiel est de prévoir suffisamment de temps pour que les trajets ne prennent pas le dessus sur l’expérience elle-même, et pour profiter pleinement de ce que le Nord-Est a de plus beau à offrir : paysages karstiques, villages reculés, rencontres locales et atmosphère encore très préservée.

Nord-Est du Vietnam, nouvel horizon d’authenticité
Mme Lam Le
Email : lam.lt@asiadmc.com
Téléphone : +84 975649295
www.asiadmc.com



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Tags : Asia DMC, ASIA DMC
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