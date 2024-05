Nordic fait l'acquisition de Nord Espaces objectif : 150 M€ de chiffre d'affaires en 2025

Nordic (groupe Nordic Collection) s'implante sur le marché français avec l'acquisition de Nord Espaces. Le voyagiste va opérer des vols directs depuis Paris-Orly dès l’hiver 2024/25 vers la Laponie. Déjà présent en Belgique, en Allemagne et au Pays-Bas, le groupe continue de s'étendre en Europe.



Le groupe belge vient de finaliser l’acquisition de Nord Espaces®, tour opérateur spécialiste des pays nordiques, opérant sur le marché français depuis plus de 30 ans.



Nordic est déjà présent sur les marchés belge, et allemand. Il a également acquis en début de mois Askja Reizen sur le marché néerlandais.



Parallèlement à ces opérations de croissance externe, Nordic devient également copropriétaire des lodges d'Explore the North, un partenaire avec lequel il travaille de manière exclusive depuis des années sur les voyages hivernaux en Laponie.

Nordic s'implante sur le marché français avec Nord Espaces



Grâce à sa dimension européenne, Nordic a développé un vaste réseau de partenaires en Scandinavie au fil des années, ce qui permettra à Nord Espaces d’encore mieux répondre aux aspirations de ses voyageurs ajoute le communiqué de presse.



« J’ai accompagné le développement de Nord Espaces avec une équipe professionnelle et une culture d’entreprise fondée sur le respect de la parole donnée, l’éthique et la passion. Autant de valeurs partagées par les équipes Nordic ; je suis donc serein de leur passer le flambeau à Kathy Stoffen, head of Nordic Wallonie et France, pour permettre à Nord Espaces de franchir de nouvelles étapes », poursuit

», affirme Philip Timmermans , CEO de Nordic.Grâce à sa dimension européenne, Nordic a développé un vaste réseau de partenaires en Scandinavie au fil des années, ce qui permettra à Nord Espaces d’encore mieux répondre aux aspirations de ses voyageurs ajoute le communiqué de presse.», poursuit André Zander , désormais ex-CEO de Nord Espaces.

Des vols depuis Paris Orly vers la Laponie



La coopération avec les propriétaires Johan et Sara Vaisanen a débuté en 2012 avec la construction du premier lodge : le Pinetree Lodge.



Au cours des 12 dernières années, Nordic et Explore the North ont poursuivi cette formule à succès avec quatre nouveaux hébergements. Un sixième s'ajoutera bientôt à cette liste.



En raison de l’augmentation de la capacité et du succès de ses produits sur les marchés belge, néerlandais et allemand, Nordic a donc tout logiquement décidé d’opérer sur le marché français, avec des vols directs depuis Paris-Orly dès l’hiver 2024/25.



« Nous avons décidé de proposer aux voyageurs français nos voyages en Laponie avec guides francophones, combinant hébergement, activités et transport aérien au départ de Paris.



« Nous avons décidé de proposer aux voyageurs français nos voyages en Laponie avec guides francophones, combinant hébergement, activités et transport aérien au départ de Paris.

Pour mettre en avant ces nouveaux produits sur le marché français, nous pourrons compter sur l'équipe stable et expérimentée de Nord Espaces, où l'ancienneté moyenne dépasse les 15 ans », explique Maarten Raes, fondateur de Nordic.

Objectif pour le groupe : 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025



" Lors de la pandémie de Covid-19, Nordic a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, et comptait une quarantaine d'employés. Durant cette période, Nordic a beaucoup investi dans la digitalisation et l'optimisation des processus " précise le communiqué de presse.



Fort du succès de ces destinations, le groupe Nordic Collection prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros avec environ 180 employés d'ici 2025.



Le groupe constate un engouement de plus en plus important pour l'Europe du Nord et les pays nordiques, notamment depuis la pandémie, mais aussi en raison du contexte géopolitique.

