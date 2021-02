Norwegian Cruise Line propose son premier e-learning en français

* Croisière seule en cabine balcon (2 personnes) valeur maximale de 3 500€ TTC. Plus d’informations dans le règlement de l’e-learning.

Après ses webinaires, le lancement de la plateforme(offre vols+croisière) et du portail dédié aux pros,Norwegian Cruise Line propose aux agents de voyages de parfaire leurs connaissances sur la compagnie avec un e-learning en français Ce nouvel outil permet aux conseillers de se former et d’en apprendre plus sur l’ADN de la compagnie, ses atouts et ses spécificités enLes agents de voyages qui auront complété l’ensemble des modules avant le 15 mars 2021 participeront au tirage au sort permettant de remporter une croisière* pour 2 personnes sur l’un des itinéraires « Europe 2021 » en cabine « Balcon ».