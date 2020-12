Norwegian se place sous la protection de la loi sur les faillites Après l'Irlande, en Norvège

Norwegian vient d'être placée sous la protection de la loi sur les faillites norvégienne, après avoir effectué la même procédure en Irlande.

Dans un communiqué de presse la compagnie Norwegian annonce son placement sous la protection de la loi sur les faillites norvégienne. Cette même procédure a été effectué lundi 7 décembre 2020 en Irlande.



"Un processus de reconstruction supplémentaire en vertu du droit norvégien sera bénéfique pour toutes les parties et augmentera les chances de succès. Notre objectif est de garantir des emplois dans l'entreprise et de contribuer à la sécurisation des infrastructures essentielles et à la création de valeur en Norvège" a indiqué le PDG norvégien, Jacob Schram.



" Nous allons maintenant nous concentrer sur notre objectif de réduire la dette de l'entreprise, de réduire la taille de notre flotte d'avions et de faire en sorte que nous soyons une entreprise que les investisseurs trouveront attrayante. Nous serons prêts à faire face à la concurrence pour les clients après la pandémie de COVID-19 ", a t-il encore précisé.



Ces procédures n'auront pas d'impact sur l'activité actuelle précise un communiqué. La société continuera à exploiter son réseau de lignes. Ses obligations et ses actions continueront de se négocier normalement à la Bourse d'Oslo.

Une Assemblée général extraordinaire est prévue le 17 décembre, date à laquelle les actionnaires devront se prononcer sur le plan de sauvetage.



La compagnie comptait 10 000 salariés en 2019. Désormais Norwegian entend opérer pour cet hiver avec seulement 600 employés, 6 Boeing 737-800 et n'assurer que douze routes domestiques.

