Nouvelle année : quelles sont les destinations en vogue pour passer ses vacances d’hiver ?

Où les voyageurs souhaitent-ils passer leurs vacances pour célébrer les fêtes de fin d'année et marquer le passage à l’an 2022 ? Voici un top 5 des destinations les plus prisées*, avec l’aide de l’agence VISAMUNDI, spécialisée dans l’édition de documents de voyage électroniques.

Rédigé par VISAMUNDI le Mardi 4 Janvier 2022

TANZANIE En tête du podium, la superbe Tanzanie, située aux confins de l’Afrique de l’est.



Restrictions sanitaires en vigueur :

Les voyageurs non vaccinés doivent se soumettre à un test rapide dès leur arrivée. Aucune quarantaine n’est imposée aux arrivants. Les masques faciaux ne sont pas obligatoires, mais son utilisation est recommandée dans les lieux publics.



Documents de voyage demandés :

La destination propose un visa électronique (“e-Visa”) pour des voyages de loisirs et d’affaires (pour une durée de 90 jours maximum et 1 entrée par personne). Les voyageurs auront besoin de partager une photocopie de leur passeport (d’une durée de validité d’au moins 6 mois à la date d'arrivée en Tanzanie), une photo d'identité ainsi que leurs billets d'avion pour pouvoir procéder à la demande de visa. De plus, les passagers devront également remplir un formulaire de surveillance sanitaire en ligne, au moins 24 heures avant leur arrivée. Ils recevront un code sanitaire unique qu'ils devront présenter à leur arrivée.



Fun fact spécial Tanzanie : Près de 30% de la superficie totale du pays sont des parcs nationaux, le Serengeti étant l’un des plus célèbres et des plus appréciés. Il abrite près de quatre millions d'animaux dont plus de 400 espèces d'oiseaux.



THAILANDE C’est l’ancien “Royaume de Siam” qui apparaît en seconde position.



Restrictions sanitaires en vigueur :

Un test RT-PCR sera administré à l'arrivée et un autotest AKT devra être réalisé le sixième ou le septième jour après l'arrivée. En cas de résultat positif, les voyageurs devront suivre les instructions des autorités sanitaires. Les voyageurs sont tenus de rester en quarantaine pendant une nuit dans un établissement gouvernemental agréé réservé à l'avance ou jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit confirmé par le test RT-PCR effectué à l'arrivée. Une confirmation de réservation prépayée devra être présentée à l'arrivée.

La Thaïlande impose également l’installation de l’application mobile MorChana sur les smartphones de tous les voyageurs. Elle permet d’être tenu au courant des restrictions et de l’évolution des cas dans le pays.



Attention : avec la propagation des variants, le gouvernement thaïlandais a décidé de suspendre temporairement l’émission des Thailand Pass dans le cadre du programme d’exemption de quarantaine “Test & Go” du 21 décembre au 4 janvier 2022 minimum. Seul le programme “Phuket sandbox” est maintenu.



Documents de voyage demandés :

Le Thailand Pass, ex-COE (Certificate of Entry), est obligatoire pour pouvoir entrer sur le territoire thaïlandais. Le voyageur effectue une demande de Thailand Pass en ligne après avoir choisi son hôtel de quarantaine et réservé ses tests PCR. Les documents nécessaires à la demande de Thailand Pass sont les suivants : une copie numérique du passeport, une copie des billets d’avion aller-retour, une copie de la couverture d’assurance obligatoire spéciale traitement Covid-19 (valable au moins sur toute la durée du séjour en Thaïland), ainsi qu’une preuve de réservation de séjour en hôtel désigné pour la quarantaine avec le nom des voyageurs.



Fun fact spécial Thaïlande : L’ancien roi de Thaïlande, Rama IX, qui est le père du roi actuel, détient le record du règne le plus long : 70 ans et 4 mois pour être précis. Il est décédé le 13 décembre 2016 à l’âge de 89 ans.



INDE En 3ème position, nous retrouvons l’Inde, notamment pour ce qui concerne les voyages de loisirs.



Restrictions sanitaires en vigueur :

Un test COVID-19 sera administré à l'arrivée. Un formulaire d'autodéclaration dûment rempli devra également être soumis dans les 72 heures précédant le départ (possibilité de réserver le test COVID-19 à ce moment-là). Il est conseillé aux voyageurs de télécharger l'application mobile Aarogya Setu. Les voyageurs seront également tenus de s'autocontrôler pendant 7 jours à leur arrivée dans leur hébergement. Un test sera administré le huitième jour et les personnes dont le résultat est négatif seront soumises à une nouvelle autosurveillance pendant 7 jours. Les personnes dont le test est positif seront transférées dans un centre d'isolement.



Documents de voyage demandés :

Les voyageurs peuvent demander un e-Visa pour partir en séjour touristique en Inde (jusqu’à 90 jours). Une photocopie de passeport (valide au moins 6 mois après l’arrivée) ainsi qu’une photo d’identité leur seront demandés dans le cadre de leur demande.



Fun fact spécial Inde : Pendant la seconde guerre mondiale, et pour le protéger des bombardements, le Taj Mahal a été recouvert d'échafaudages en bambou.



CAP VERT L’État insulaire, composé d’un archipel d’îles volcaniques, occupe la 4ème position.



Restrictions sanitaires en vigueur :

Tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus se rendant au Cap-Vert par voie aérienne ou par voie maritime devront présenter, avant l’embarquement et à l’arrivée dans le pays, un document attestant la réalisation d’un test PCR négatif de moins de 72h avant l’embarquement. La présentation d’un test antigénique négatif réalisé moins de 48h avant l’embarquement est également acceptée. Avant d’embarquer, tous les voyageurs devront obligatoirement compléter un formulaire de surveillance et de contrôle sanitaire (Ficha de Vigilância e Controlo Sanitário).



Documents de voyage demandés :

L'autorisation “EASE Cap-Vert” permet aux voyageurs d’explorer le territoire cap-verdien. La photocopie du passeport (d’une durée de validité d’au moins 2 mois après la date de départ du Cap-Vert) et une copie des billets d'avions seront à présenter dans le cadre de la demande du document de voyage.

L'autorisation est valable pour les voyages touristiques, d’affaires, médicaux et d’études des nationalités exemptées de visa, pour des séjours d'une durée de 30 à 90 jours maximum.



Fun fact spécial Cap Vert : Pico do Fogo est le plus haut sommet du Cap-Vert, culminant à 2 829 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un stratovolcan actif situé sur l'île de Fogo. Le cône principal a éclaté pour la dernière fois en 1675, provoquant une émigration massive de l'île.



KENYA Enfin, le Kenya est le 5ème pays le plus sollicité pour des demandes de visas électroniques.



Restrictions sanitaires en vigueur :

La preuve d'un test PCR négatif, effectué dans les 72 heures précédant le jour du départ, devra être fournie au moment d’embarquer. Les voyageurs sont tenus de présenter un certificat international valide de vaccination complète contre le COVID-19, avec utilisation d'un vaccin autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Un formulaire de surveillance de la santé des voyageurs dûment rempli devra être soumis avant l'arrivée. Les voyageurs sont tenus de soumettre quotidiennement des informations sur leur santé par le biais de la plateforme "jitenge" pendant 14 jours. Pas de quarantaine imposée aux arrivants.



Documents de voyage demandés :

Pour pouvoir obtenir le “e-Visa” Kenya, les voyageurs devront fournir une photocopie de leur passeport (valide au moins 6 mois après l’arrivée), une photo d’identité, leurs billets d’avion aller/retour ainsi que les réservations hôtelières ou lettre d’invitation de l’entreprise.

L'e-Visa est valable pour les voyages touristiques, d’affaires (90 jours maximum, multi-entrées ou non) ou transit (72 heures).



Fun fact spécial Kenya : La première femme africaine à remporter un prix Nobel de la paix était kenyane. Il s’agissait de Wangari Maathai, qui a obtenu le prix en 2004.







*Informations tirées de l’agence VISAMUNDI, basées sur le nombre d’émissions de visas entre le 23/11/21 et le 23/12/21.





