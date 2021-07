Nutchel implante son premier village forestier en Alsace

Nutchel implante un premier village forestier en France, en Alsace, au cœur de la Vallée de la Bruche (à moins de 3 km, la gare de Saint-Blaise-la-Roche).



L'entreprise a investi plus de 3,5 millions d’euros dans ce vaste projet qui va comprendre 37 cabanes tournées vers la nature.



Dès le 22 octobre 2021, il sera possible de résider, pour un court séjour de 2 à 4 nuits, dans ces hébergements pouvant accueillir 2 à 6 personnes.



Chacune dispose d’une cuisine avec petite gazinière, d’un évier à eau froide, d’une glacière en bois en guise de réfrigérateur, d’un poêle à bois et d’un espace convivial pour profiter de la vue, mais aussi casseroles et ustensiles, d’une douche à eau chaude et de sanitaires privatifs, d’une terrasse avec barbecue et table de pique-nique.