Occitanie : Voyages Ruban Bleu reprend une agence à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)

La quinzaine de salariés du Groupe a donc repris le chemin des agences.



Parmi elles, trois alternances viennent renforcer les rangs, et Voyages Ruban Bleu envisage d'en recruter une quatrième. « C'est enthousiasmant de voir ces jeunes arriver, qui s'intéressent au métier malgré les deux années de crise et que nous allons pouvoir former. Nous allons tout faire pour qu'ils se plaisent chez nous et qu'ils puissent rester dans nos équipes », commente Benjamin Gourdon.



Le Groupe s'est aussi agrandi, en rachetant l'agence « Myriad Voyages », installée dans le Carrefour Market de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn. « La fondatrice et ancienne gérante, Catherine Adam, est restée avec nous et elle a été rejoint par Océane, qui travaillait auparavant dans l'agence Voyages Ruban Bleu de Rodez », pooursuit Benjamin Gourdon.



L'agence, fondée en 2008, travaille essentiellement avec une clientèle individuelle. Elle fait également de la billetterie pour les individuels et les entreprises et compte une petite activité Groupes. « L'agence est bien dynamique, tout va bien ».



Il s'agit donc du 5e point de vente de Voyages Ruban Bleu en Occitanie, après Castres, Albi, Mende et Rodez.



A Rodez justement, le point de vente a eu droit à quelques changements. Installé dans de nouveaux locaux, place Lapérouse, au cœur du quartier culturel des Cordeliers depuis fin juillet 2021, il est le premier rénové aux nouvelles couleurs du Groupe.



« Nous avons associé du polycarbonate bleu, qui est la couleur maison, recouvert soit par notre marque, soit par des courbes de niveau blanches que l'on peut trouver sur les cartes topographiques, et qui fait partie de notre identité visuelle », commente Benjamin Gourdon. Les autres agences devraient progressivement bénéficier de ce relooking.



En parallèle, Voyages Ruban Bleu espère se lancer sur un nouveau service début 2023. « Le Covid nous a obligés à nous repositionner, nous diversifier et nous sommes en train de plancher sur une nouvelle offre que nous souhaiterions proposer à nos clients au printemps prochain », indique Benjamin Gourdon. Réponse d'ici quelques mois...