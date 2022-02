Oceania Cruises : Alexis Quaretti nommé directeur des programmes et du développement culinaires

Alexis Quaretti a déjà occupé le poste de chef exécutif senior chez Oceania Cruises et revient désormais au sein de la compagnie.



Originaire de Fontainebleau, en France, Alexis Quaretti a débuté sa carrière dans des restaurants étoilés, dont le Château de Marçay (1 étoile au Michelin), L'Arpège (3 étoiles au Michelin), où il a découvert et perfectionné sa connaissance de la cuisine végétale et La Pyramide (2 étoiles au Michelin).



En 2004, Alexis Quaretti a rejoint Oceania Cruises et en 2008, il a été promu chef exécutif à l'âge de 27 ans. En 2010, il a accompagné une importante personnalité asiatique et à naviguer et cuisiner entre Saint-Tropez et Hong Kong avant de réintégrer Oceania Cruises en 2012.