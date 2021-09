Oceania Cruises : des réservations record pour le lancement du Vista

Le 15 septembre 2021, Oceania Cruises a ouvert à la vente les itinéraires de la saison inaugurale de son dernier navire, le Vista.



Un total de 18 voyages s'étalant d'avril à novembre 2023 ont été mis en vente dès 9h. " A 10h30, le nombre de réservations avait dépassé le record le plus récent de la société, établi en mars 2021 " et qui portait sur l'ensemble d'une saison et sur six navires, indique Oceania Cruises dans un communiqué.



Les itinéraires varient de 10 à 24 jours avec des tarifs allant de 5 299 $ par invité à 32 199 $ par invité.



" Près de la moitié de l'offre disponible pour la saison inaugurale du Vista a été vendue en une journée avec 30% de toutes les réservations provenant de nouveaux clients de marque. Les destinations les plus demandées étaient les îles britanniques et le Canada, la Méditerranée, les Terres saintes et le canal de Panama ", ajoute Oceania Cruises.