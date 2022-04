Oceania Cruises : nouvelles cabines et séries d'excursions

Plus de confort pour les voyageurs seuls et des initiatives durables

Oceania Cruises, la compagnie de croisières axée sur la culture et les destinations, a annoncé l'ajout de dizaines de cabines supplémentaires pour les voyageurs solitaires sur sa flotte, ainsi que le lancement de visites guidées à terre, Go Green and Beyond Blueprints, pour la protection de l'environnement.

Rédigé par Tom Villeneuve le Lundi 4 Avril 2022

