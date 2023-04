Offres spéciales avec Sun Siyam Resorts

Dernier-né du groupe Sun Siyam Resorts, Siyam World qui s’étend sur 54 hectares, dont 4 km de plages et 6 km de récifs, se distingue par ses expériences uniques - du plus grand parc aquatique flottant de l'océan Indien au premier ranch de chevaux des Maldives, au premier jet-pack sous-marin. Le resort propose pas moins de 18 catégories d’hébergement et une enclave de luxe appelée The Beach House Collection, et propose une formule Wow All Inclusive 24h/24. Toutes les villas disposent d’une piscine privée, et d’un toboggan pour les catégories sur pilotis. Plusieurs villas de 2, 3 et 4 chambres sont également disponibles: Pour toute réservation effectuée jusqu’au 30 juin 2023, pour des séjours compris entre avril 2023 et octobre 2024 (hors période du 24 décembre 2023 au 10 janvier 2024), les clients bénéficient d’une(hors Beach House Collection qui offre 40% de réduction) et desPour plus d’informations sur, cliquer ici : Sun Siyam Resorts | Hôtels de luxe aux Maldives et au Sri Lanka