On ne s’est pas vu à l’IFTM : Resaneo vous fait un résumé

La semaine dernière Resaneo était présent sur l’IFTM. Si vous n’avez pas eu la possibilité de vous y rendre ou si nous étions occupés lorsque vous êtes passés, nous vous présentons une séance de rattrapage sur tous nos services.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 9 Octobre 2023

Resaneo vous apporte la solution vol et rail Le nombre de compétences indispensables au métier d’agent de voyages est déjà si important que d’avoir un partenaire est un véritable soulagement. Avec la solution multi transports de Resaneo, la part belle est donnée à votre intuition.



L’objectif est de vous aider à vendre ou à mieux vendre.

Pour cela chaque nouveau vendeur est contacté pour être informé des exclusivités de Resaneo telles que le calendrier des vols directs, l’avion et le train sont expliquées simplement.

Bien sûr, les fonctionnalités comme la remontée du message comptable ou les trois niveaux des offres tarifaires ne sont pas oubliées.

Et enfin avec Resaneo vous bénéficiez de services, inexistants sur un GDS traditionnel : l’accompagnement, l’accessibilité ou le suivi de commande et, bien évidemment, l’écoute de nos Travel Angels.



RESANEO c’est également des Marques Blanches Le but est d’offrir aux clients le maximum de fonctionnalités présentes sur le B2B de Resaneo, en les adaptant au grand public.

Nos marques blanches bénéficient de nos connexions directes avec les compagnies afin de remonter plus finement les tarifs des "extras" (bagages, sièges…).

En plus d’un design épuré, la recherche est intuitive pour une meilleure expérience client , ce qui permet d’augmenter le taux de transformation.



L’utilisateur bénéficiera d’une offre multi-destinations ou du mix entre les différentes compagnies aériennes. Les agences de voyages qui optent pour la Marque blanche Resaneo sur leur site ne se soucient de rien, les équipes Resaneo gèrent pour elles la vente, mais aussi l’après-vente. Les clients ont accès à leur dossier via le suivi de commande ".



La liste des atouts de la marque blanche Resaneo est impressionnante, pour preuve nous vous en présentons quelques-uns :



1. RESANEO n’est pas un comparateur, mais un site marchand. L’utilisateur n’est jamais redirigé vers un site tiers.



2. Les tarifs les plus compétitifs possibles :



Les tarifs sont affichés de manière claire et détaillée, sans mauvaise surprise et de frais caché.



NDC, entre autres, nous donne accès à l’ensemble de l’inventaire tarifaire des compagnies majeures ayant adopté cette nouvelle norme en production, permettant ainsi d’éviter des remontées de tarifs erronées et de générer de la frustration pour le voyageur.

De plus, notre équipe Transport renforce notre relationnel avec les compagnies aériennes et négocie des offres tarifaires avec les transporteurs, pour permettre à Resaneo d’être toujours plus compétitif.



3. Nous n'affichons pas de publicités intempestives.



4. L’ergonomie et la personnalisation du site sont pensées de manière à offrir au voyageur une expérience utilisateur optimale. Conçu de manière simple et épurée, les informations les plus pertinentes sont toujours clairement visibles grâce à une utilisation complète de l’espace exploitable sur la page web. Il a également été prévu quelques attentions particulières, telle que l’affichage des photos correspondantes à la destination choisie lors du lancement d’une recherche.



5. RESANEO gère complètement la vente et l'après-vente. Le voyageur n'a qu'un seul interlocuteur et il n’est pas laissé place au doute. De surcroît, Resaneo fournit avec son moteur un lien vers son suivi de commande qui permet au voyageur de retrouver ses réservations et de faire toutes les demandes possibles directement auprès de Resaneo. Très « user friendly », ce suivi de commande guide l’utilisateur tout au long de sa demande en listant toutes les remontées d’informations possibles auprès d’une compagnie aérienne. Il n’a plus qu’à se laisser guider en répondant aux questions qui permettront aux équipes de Resaneo de traiter sa demande auprès de la compagnie.



6. Nos équipes sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 10h à 19h.

Nous informons directement le client de tout changement lié à sa réservation (modification d’horaire, annulation…).



7. RESANEO met à disposition des voyageurs un numéro de téléphone dédié pour l'assistance et la gestion des après-ventes. Les coordonnées indiquées sur les documents de voyage sont celles de notre centre d’appel.



8. Les utilisateurs accèdent et agissent sur leurs réservations à travers leur suivi de commande ou en contactant notre centre d’appels. L’ensemble des demandes possibles sont accessibles par ce biais afin de permette à chaque voyageur, aussi inexpérimenté soit-il, de gérer sa réservation en complète autonomie (documents de voyage, informations de modifications...).



9. Les voyageurs peuvent renseigner leurs cartes de fidélité.



10. Enfin, nos marques blanches sont parfaitement intégrées au site de l’agence avec la reprise de sa charte graphique.



A vous de jouer maintenant. Faites votre demande de marque blanche directement en ligne, sur le site de Resaneo



De plus, ceux qui souhaitent bénéficier de l’ensemble de notre offre aérienne et ferroviaire, pour l’intégrer et distribuer leur production terrestre. N’hésitez pas à nous demander nos API.

Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, détaille : "le".La liste des atouts de la marque blanche Resaneo est impressionnante, pour preuve nous vous en présentons quelques-uns :1. RESANEO n’est pas un comparateur, mais un site. L’utilisateur n’est jamais redirigé vers un site tiers.2. Les tarifs les plus compétitifs possibles :Les tarifs sont affichés de manière claire et détaillée, sans mauvaise surprise et de frais caché.NDC, entre autres, nous donne accès à l’ensemble de l’inventaire tarifaire des compagnies majeures ayant adopté cette nouvelle norme en production, permettant ainsi d’éviter des remontées de tarifs erronées et de générer de la frustration pour le voyageur.De plus, notre équipe Transport renforce notre relationnel avec les compagnies aériennes et négocie des offres tarifaires avec les transporteurs, pour permettre à Resaneo d’être toujours plus compétitif.3. Nous n'affichons pas de publicités intempestives.4.sont pensées de manière à offrir au voyageur une expérience utilisateur optimale. Conçu de manière simple et épurée, les informations les plus pertinentes sont toujours clairement visibles grâce à une utilisation complète de l’espace exploitable sur la page web. Il a également été prévu quelques attentions particulières, telle que l’affichage des photos correspondantes à la destination choisie lors du lancement d’une recherche.5. RESANEO gère complètement. Le voyageur n'a qu'un seul interlocuteur et il n’est pas laissé place au doute. De surcroît, Resaneo fournit avec son moteur un lien vers sonqui permet au voyageur de retrouver ses réservations et de faire toutes les demandes possibles directement auprès de Resaneo. Très « user friendly », ce suivi de commande guide l’utilisateur tout au long de sa demande en listant toutes les remontées d’informations possibles auprès d’une compagnie aérienne. Il n’a plus qu’à se laisser guider en répondant aux questions qui permettront aux équipes de Resaneo de traiter sa demande auprès de la compagnie.6. Nos équipes sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 10h à 19h.Nous informons directement le client de tout changement lié à sa réservation (modification d’horaire, annulation…).7. RESANEO met à disposition des voyageurs un numéro de téléphone dédié pour l'assistance et la gestion des après-ventes. Les coordonnées indiquées sur les documents de voyage sont celles de notre centre d’appel.8. Les utilisateurs accèdent et agissent sur leurs réservations à travers leurou en contactant notre centre d’appels. L’ensemble des demandes possibles sont accessibles par ce biais afin de permette à chaque voyageur, aussi inexpérimenté soit-il, de gérer sa réservation en complète autonomie (documents de voyage, informations de modifications...).9. Les voyageurs peuvent renseigner leurs cartes de fidélité.10. Enfin, nos marques blanches sont parfaitement intégrées au site de l’agence avec la reprise de sa charte graphique.A vous de jouer maintenant. Faites votre demande de marque blanche directement en ligne, sur le site de Resaneo ICI . Pour cela, rendez-vous dans l'onglet « Mon compte » puis cliquez sur « Marque Blanche » et laissez-vous guider (⚠ seule la personne Responsable de l'agence peut avoir accès à cet onglet).De plus, ceux qui souhaitent bénéficier de l’ensemble de notre offre aérienne et ferroviaire, pour l’intégrer et distribuer leur production terrestre. N’hésitez pas à nous demander nos

Resaneo met en place un calculateur d’émissions de CO₂ Ce calculateur développé par Google, « Travel Impact Model », vise à estimer les émissions de CO₂ des vols proposés par le moteur de réservation.



Les émissions de chaque vol, les émissions moyennes sur le trajet ainsi que la différence entre les deux sont indiquées sur la page des résultats de recherche de vols.



Le calcul de ces émissions est basé sur une méthodologie publiée par l’Agence Européenne pour l’environnement (AEE).



Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, précise : « Nous souhaitons faciliter la vie de nos agences en leur apportant toujours plus de services, mais nous le faisons de manière agréable et compréhensible au premier coup d’œil. En effet, en plus du nombre de bagages inclus et de la possibilité de mettre en option le vol, nous indiquons désormais si le vol rejette plus ou moins de CO₂ comparé à la moyenne des autres vols effectuant le même trajet.



Nous le symbolisons par un petit nuage ☁️, ce dernier permet de voir si le vol sélectionné se situe dans la moyenne basse ou haute de rejets de CO₂. L’agence peut ainsi, si elle le souhaite, informer son client de l’empreinte carbone du vol qu’il envisage de prendre. Cela lui permettra également de faciliter la vente d’un vol direct, même si celui-ci affiche un tarif plus élevé qu’un vol avec correspondance.



C’est simple et très complet, puisqu’il suffit de passer sa souris sur le ☁️ pour avoir toutes les informations ».



Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

fr.resaneo.com



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 157 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Pourquoi vendre Air Transat ? Asiana Airlines dévoile ses avantages spéciaux pour voyageurs d’affaires