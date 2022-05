Appli mobile TourMaG



OnSpot choisit la plateforme Facilita Trip pour sa première intégration

Les deux sociétés ont collaboré pour finaliser l’intégration de leurs plateformes.

La Beta privée qui en résulte sera disponible dans quelques semaines, pour la plus grande joie de ses centaines d’utilisateurs.



Nous avons souhaité en savoir davantage sur cette collaboration en réalisant une interview croisée de ses deux fondateurs.

Rédigé par Julien Nunes le Lundi 9 Mai 2022

Productivité et rétention : la formule gagnante Benoit Cerceau , pourriez-vous rappeler ce qu’est le service OnSpot et le besoin auquel il répond ?



Bien sûr, OnSpot est un service d’assistance et de conciergerie pour voyageurs indépendants que nous opérons en marque-blanche pour le compte des tour-opérateurs et agences de voyage francophones et ce, sur 4 continents et plus de 35 destinations.



Nous représentons les intérêts de nos clients sur les destinations qu’ils proposent ainsi que ceux de leurs clients voyageurs. Notre objectif est atteint lorsqu’un voyageur pousse à nouveau les portes de son agence pour un prochain séjour.



Amaury Trémouille , vous avez créé Facilita Trip en 2015, pourriez-vous présenter votre solution ainsi que le service qu’elle propose ?



Facilita Trip est une nouvelle plateforme digitale dédiée aux producteurs de voyages individuels qui permet de monter des devis complexes en quelques clics. Elle est connectée aux fournisseurs (vols, voitures, hébergements, transferts, activités, assurances, etc.) pour avoir les disponibilités et les prix en temps réel.



A quoi va ressembler l’expérience pour un agent qui utilisera cette intégration ?



BC : Il pourra choisir d’ajouter le service au devis en cochant simplement l’option OnSpot, juste avant la validation du panier.

La magie opère en arrière-plan et tous les éléments de l’itinéraire du client sont alors automatiquement partagés avec OnSpot, ce qui permet à l’agence un gain de temps considérable.



AT : Oui, et les update des éléments du voyage (modifications, ajouts, etc) réalisés entre la date de création du dossier et la date de départ des clients, sont automatiquement mis à jour, ce qui évite à l’agent de devoir revenir sur un dossier par la suite.



Nous avons également apporté quelques petites modifications à l’interface utilisateur de l’accès destiné aux agences de voyages, et mis à disposition par nos clients tour opérateurs. Le but est d’encourager leurs clients agences à penser à inclure le service OnSpot à tous leurs dossiers.

Une vision de l’industrie et des valeurs communes Pourquoi avoir choisi de collaborer sur cette intégration et pourquoi maintenant ?



AT : Nos services offrent une vraie complémentarité pour nos clients communs et cette intégration prend tout son sens.



Elle nous permet également d’ajouter une verticale supplémentaire dans notre produit, celle d’une assistance/conciergerie de voyage. Cela renforce aussi la valeur de notre outil global, qui intègre toutes les composantes du voyage sur-mesure.



BC : D’abord pour permettre à nos clients de contrôler davantage les deux éléments clés de leur réussite : la productivité et la fidélisation de leurs clients.

Facilita trip permet de répondre plus efficacement à la demande, en multipliant par exemple le nombre de devis réalisés et OnSpot, quant à lui, permet de garantir la promesse de l’offre faite au client en l’accompagnant dans ses besoins à destination.



Ensuite, parce que nos clients agences et T.Os ont plus que jamais besoin de réduire leurs coûts d’acquisition client. L’enjeu aujourd’hui est de retenir des voyageurs de plus en plus volatiles et nous pensons que cela passe par un service client irréprochable à destination; surtout pas par des campagnes Adwords (cqfd Google), dont les effets ne sont souvent que de courte durée…

Dans ce sens, OnSpot est un réel investissement marketing pour tous ses clients agences et T.Os.



AT : Et pourquoi maintenant ? je répondrais par une question : quel meilleur contexte pour une agence que celui de la relance pour prouver à son client qu’elle est là pour lui et de lui permettre de voyager en toute sérénité ?



Les prochaines étapes pour vos services respectifs ?



AT : nous travaillons à intégrer davantage de fournisseurs à notre plateforme et développons des outils permettant à nos utilisateurs d’automatiser et de vendre des voyages de manière efficace.



BC : pour OnSpot, c’est de multiplier ces initiatives en intégrant avec d’autres acteurs innovants de l’industrie et de permettre à nos clients agences et tour-opérateurs de vendre plus et mieux.

Nous nous positionnons dans un écosystème de services et d'applications permettant aux producteurs et distributeurs de répondre de manière agile aux nouvelles tendances du marché et aux exigences de leurs clients en voyage.



Le concept OnSpot en 1 minute

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 56 75 10 89





