Optimisez votre voyage : faites votre shopping en duty free à l'aéroport Roissy CDG

Les boutiques Extime, présentes dans les différentes zones duty free des terminaux de l'aéroport Charles de Gaulle, proposent une gamme variée de produits. Ces boutiques sont connues pour leur offre en cosmétiques, parfums, et accessoires de mode, mais aussi pour des produits plus spécifiques comme des articles de gastronomie. Les voyageurs peuvent y retrouver des articles de marques reconnues, tout en bénéficiant d'un environnement conçu pour faciliter leurs achats. L'aménagement des boutiques est pensé pour offrir une expérience de shopping agréable, même dans le cadre d'un voyage souvent contraint par des horaires serrés.Faire son shopping en duty free à l’aéroport CDG , c’est avoir la possibilité d'acheter des produits à des prix plus avantageux qu’ailleurs grâce à l'absence de taxes. Cela inclut une gamme d'articles allant des produits de beauté aux accessoires, en passant par des alcools et du chocolat. Extime met en avant une sélection qui répond aux attentes des passagers, qu'ils soient en transit ou sur le point de prendre leur vol.