PGE : Bruxelles valide l'étalement du PGE et le décalage du remboursement

"Il y a eu 697 000 PGE souscrits par les entreprises, cela a été massif. Cela a assuré la protection la plus efficace contre les faillites des entreprises. Il y a aujourd'hui quelques milliers d'entreprises des très petites entreprises cela peut être des artisans, des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs, des personnes dans le bâtiment... ce sont 25 000 à 30 000 entreprises qui voient arriver l'échéance du printemps prochain et qui se disent : je ne vais pas arriver à rembourser. J'ai 25 000€, 30 000€ ou 35 000 € à rembourser.



Nous allons les aider et nous allons leur apporter une solution sur-mesure. c'est une annonce très importante car je sais qu'il y a des dizaines de milliers de petites entreprises qui sont inquiètes et nous répondons à leurs inquiétudes" a précisé Bruno Le Maire.