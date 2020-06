PONANT lance des croisières inédites en France pour l’été 2020

La célèbre compagnie de croisières lance sa programmation estivale et revient aux sources de sa fabuleuse aventure en mettant la France à l’honneur !

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Mardi 23 Juin 2020

Le programme de croisières en France au départ de 5 grandes villes de l’hexagone :



• Depuis Bordeaux : nature et terroir d’Aquitaine

• Depuis Saint-Malo : la Bretagne, entre côtes sauvages et phares

• Depuis Le Havre : côtes authentiques de Normandie et de Bretagne

• Depuis Marseille : le patrimoine du littoral méditerranéen

• Depuis Nice : la Corse sauvage et secrète



Lors des escales de ces croisières, le patrimoine naturel, culturel et gastronomique sera mis en avant et des escapades insolites ainsi que la découverte de terroirs prestigieux seront au programme.



Un enrichissement culturel hors pair a été concocté avec la présence, entre autres, d’artistes, d’écrivains, de journalistes et de scientifiques, tous experts dans leurs domaines. Et certaines croisières seront thématisées avec Relais&Châteaux, Le Point, Le Figaro, GEO ou le Mucem.



Et comme à l’accoutumée, PONANT proposera de (re)découvrir la France dans le confort 5 étoiles de ses navires, et avec le niveau de qualité qui fait leur réputation.



*Sous réserve des autorisations administratives définitives.

Des conditions de réservation assouplies PONANT propose désormais de réserver sa croisière en toute quiétude grâce à sa politique « ULTRA-SÉRÉNITÉ » :



• Les Conditions de paiement sont assouplies avec un acompte de 10 % versé à la réservation et le solde 7 jours avant le départ.



• L’annulation de la croisière est possible sans frais et sans justificatif jusqu’à 72h avant le départ** : un avoir de 100 % des sommes versées est valable sur une nouvelle réservation, dans les 24 mois suivants le départ initial (hors éventuels frais réels aériens) ou remboursement des sommes versées.







Une sécurité renforcée La sécurité des passagers et des équipages de la compagnie a toujours été une priorité absolue (aucun cas de Covid-19 n’a d’ailleurs été détecté à bord).



PONANT a par ailleurs renforcé son protocole sanitaire et créé 3 boucliers pour une zone « Anti-Covid » à bord de ses navires :



• Conditions d’accès à bord drastiques (filtrage et décontamination à l’embarquement) : 100 % des passagers et membres d’équipage seront contrôlés avant l’embarquement

• Protocoles sanitaires rigoureux

• Contrôle et suivi quotidiens (passagers, matériels, navires)

6 points clés

• Hôpitaux embarqués dernière génération avec équipe médicale experte

• Embarquement strictement contrôlé pour les biens et les marchandises

• Nettoyage et décontamination constants et systématiques de tous les espaces à bord

• Assainissement et gestion sanitaire de la circulation de l’air

• Activités à bord et accès aux espaces publics fortement encadrés

• Visites à terre dans le respect des protocoles sanitaires



**Conditions d’annulation valables uniquement pour la prestation de croisière et pour toute nouvelle réservation d’un départ compris entre le 01/07/2020 et le 31/10/2020 inclus. Pour les autres prestations, aérien en particulier, l’annulation est aux frais réels demandés par les compagnies. L’annulation sans frais peut donner lieu à un report sur une autre croisière sans frais, ou à un remboursement du montant de la croisière. Un remboursement sera soumis à frais de gestion de 200 € par passager.

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



