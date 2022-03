PONANT vous invite à les rejoindre au salon Ditex 2022

Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.



Nos croisières sont conçues pour offrir à nos passagers une parenthèse sereine dans une atmosphère raffinée, qu’ils optent pour le calme d’une croisière de Yachting ou l'aventure d’une croisière d’Expédition.



Choisir une croisière Expédition PONANT, en zone polaire ou tropicale, c’est opter pour un état d’esprit : l’alliance de l’élégance et de l’authenticité, de l’exploration et du grand confort, de l’aventure et du raffinement, dans le respect des populations locales et des territoires les plus reculés.



Les lignes épurées et les technologies innovantes font la force et l’unicité de notre flotte dernière génération, composée de 13 navires. Conçus pour se fondre dans les paysages tout en conservant un haut niveau de standing, nos navires participent à la réussite des voyages dans le plus grand respect des environnements visités.