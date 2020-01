Palmes du tourisme durable : "Il est primordial de sensibiliser les professionnels !"

La sensibilisation des professionnels aux problématiques environnementales est au cœur de notre manifeste. En partenariat avec le label ATR, nous travaillons à la mise en place d'uneElle se déroulera en deux phases : une d'e-learning et une en présentiel, durant deux jours- au sein de notre showroom, l'Atelier Kappa.Des intervenants qualifiés et des conférenciers célèbres viendront ponctuer la formation de leurs récits et enseignements. Concernant les voyageurs, nous relayons les différentes actions mises en place à destination via nos réseaux sociaux et nos newsletters.Pour rappel, nous avons mis en place un manifeste accessible directement sur le site Kappa Club retraçant les 8 grandes directives de notre programme RSE, dont la compensation carbone de 100% des émissions de nos voyageurs d'ici 5 ans, la suppression totale du plastique jetable à destination ou le recyclage des eaux usées.Récemment, à l'occasion de la journée internationale du droit des animaux, nous avons renouvelé notre volonté de ne proposer queCes initiatives sont extrêmement bien accueillies par nos voyageurs.Enfin, nous glissons au sein des carnets de voyage les bonnes pratiques à appliquer concernant le respect des coutumes locales et l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles.