Paris : le groupe Blue Passion (Thalasso Passion) en liquidation judiciaire Et ses marques Thalasso Passion, Côté Croisière, Alliance Autocar, WorldCruisers

La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages dans le secteur du tourisme. Treize ans après sa création, le Groupe Blue Passion - et ses marques Thalasso Passion, Côté Croisière, Alliance Autocar, WorldCruisers - a été liquidé, le 22 septembre 2020. Faute de trésorerie, les clients concernés par des séjours ou des avoirs doivent se tourner vers le garant financier de la société, à savoir Atradius.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Vendredi 2 Octobre 2020

Clap de fin pour le Groupe parisien Blue Passion, et ses marques Thalasso Passion, Côté Croisière, Alliance Autocar, WorldCruisers.



Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société présidée par Bernard Lasry, le 22 septembre 2020. Tous les salariés ont été licenciés le jour même.



De son côté, la SELARL AXYME, en la personne de Maître Jean-Charles Demortier, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Sur sa page LinkedIn, le Groupe se définissait comme " le leader français de la vente en ligne de croisières et de thalasso ".



La société, qui a démarré en 2007 comme une start-up, organisait des séjours thalasso et des croisières, en France et à l'étranger, pour des particuliers, des groupes et des comités d'entreprise.



" En 2018, nous avons traité un volume d’affaires de plus de 60 millions d’euros pour plus de 25 000 clients. Nous recevons près de 400 000 demandes entrantes par an ", peut-on aussi lire sur LinkedIn. Sur InfoGreffe, on apprend par ailleurs, qu'en 2018, le Groupe avait enregistré un chiffre d'affaires de près de 9,4 M€ et un résultat net de 51 453 €.



Blue Passion définissait ainsi ses marques : " côté-croisières.com est la première agence française de réservation en ligne de croisières, thalasso-passion.fr est le deuxième acteur national du marché des thalasso, alliance-autocars.com est la première plateforme de réservation d’autocars ".

Plus assez de trésorerie



En effet, " de mars à juin, nous n'avons eu aucune recette ", explique un ancien salarié du Groupe. Et face à un chiffre d'affaires négatif, le Groupe a tout de même dû effectuer quelques dépenses liées aux coûts d'acquisition sur les moteurs de recherche (Google, Bing, Facebook, etc.) pour des séjours qu'il a fallu rembourser.



De leur côté, tous les clients qui avaient des réservations en suspens jusqu'à la fin de l'année ou un avoir en cours ont été avertis par mail. Un message a également été posté sur les réseaux sociaux du Groupe.



De même, sur les différents sites web du Groupe, un message du mandataire judiciaire donne davantage de précisions sur la procédure pour les clients concernés par cette liquidation.



"Soit les prestations ont d’ores et déjà été payées par le voyagiste aux fournisseurs et peuvent être exécutés par ces derniers, auquel cas il n'y a pas lieu à restitution d’acomptes" ; "soit les prestations n’ont pas encore été payées par le voyagiste aux fournisseurs et/ou ne peuvent pas être assurées par ces derniers, auquel cas vous êtes de facto créancier de la société BLUE PASSION, dès lors que cette entreprise ne peut plus poursuivre son activité et organiser les séjours réservés ".



Dans ce deuxième cas de figure, les clients ont deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture (cette mesure de publicité intervenant en moyenne dans les 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire) pour régulariser une



Avec, à l’appui, les justificatifs correspondants (contrat de voyage, justificatifs des paiements réalisés, etc.).



Mais la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a eu raison de l'entreprise. En effet, " de mars à juin, nous n'avons eu aucune recette ", explique un ancien salarié du Groupe. Et face à un chiffre d'affaires négatif, le Groupe a tout de même dû effectuer quelques dépenses liées aux coûts d'acquisition sur les moteurs de recherche (Google, Bing, Facebook, etc.) pour des séjours qu'il a fallu rembourser. De leur côté, tous les clients qui avaient des réservations en suspens jusqu'à la fin de l'année ou un avoir en cours ont été avertis par mail. Un message a également été posté sur les réseaux sociaux du Groupe. De même, sur les différents sites web du Groupe, un message du mandataire judiciaire donne davantage de précisions sur la procédure pour les clients concernés par cette liquidation. "Soit les prestations ont d'ores et déjà été payées par le voyagiste aux fournisseurs et peuvent être exécutés par ces derniers, auquel cas il n'y a pas lieu à restitution d'acomptes" ; "soit les prestations n'ont pas encore été payées par le voyagiste aux fournisseurs et/ou ne peuvent pas être assurées par ces derniers, auquel cas vous êtes de facto créancier de la société BLUE PASSION, dès lors que cette entreprise ne peut plus poursuivre son activité et organiser les séjours réservés ". Dans ce deuxième cas de figure, les clients ont deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture (cette mesure de publicité intervenant en moyenne dans les 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire) pour régulariser une déclaration de créance auprès de l'étude AXYME. Avec, à l'appui, les justificatifs correspondants (contrat de voyage, justificatifs des paiements réalisés, etc.). Mais le cabinet ajoute qu'" au regard des premières informations collectées [...] il a déjà été identifié que les clients ne pourront pas être remboursés par la liquidation judiciaire, faute de trésorerie ".

Les clients invités à se tourner vers Atradius auprès du garant financier de Blue Passion, Atradius Crédito y Caución.



" Nous avons mis en place une boite mail spécifique atradiustravel@atradius.com pour répondre aux sollicitations des voyageurs ", nous indique Marc Cambourakis, Head of Bonding France pour Atradius.



Les clients peuvent aussi présenter une demande de paiement, suivant lettre recommandée avec accusé de réception auprès d'ATRADIUS CYC, service contentieux voyages, 159 rue Anatole France, CS 50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET CEDEX.



Plus d'infos sur la procédure en cliquant ici.



"Notre objectif est ainsi de faciliter leurs démarches. L’ensemble de nos collaborateurs est également mobilisé pour répondre à leurs questions, en ces circonstances exceptionnelles ", poursuit Marc Cambourakis.



Pour l'heure, nous n'en saurons plus sur le nombre de clients concernés ou le montant du sinistre. Dans ces conditions, les clients sont priés de solliciter le remboursement des acomptes versés", nous indique Marc Cambourakis, Head of Bonding France pour Atradius.Les clients peuvent aussi présenter une demande de paiement, suivant lettre recommandée avec accusé de réception auprès d'ATRADIUS CYC, service contentieux voyages, 159 rue Anatole France, CS 50118, 92596 LEVALLOIS-PERRET CEDEX.", poursuit Marc Cambourakis.Pour l'heure, nous n'en saurons plus sur le nombre de clients concernés ou le montant du sinistre.

Des clients sur le carreau Mais certains clients se sentent trahis. " Comment la confiance peut-elle être restaurée lorsque les agences de voyages ne remboursent pas, et de plus sont en liquidation judicaire ?



Grâce à l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, les agences ont conservé les acomptes de leurs clients, ceci au détriment d’une confiance définitivement perdue pour l’avenir.



Nous venons d’en faire la triste expérience avec l’agence Blue Passion, qui a "omis" de prévenir ses clients qu’elle est en liquidation. Résultat : 1 635 € perdus sans doute définitivement pour mes parents. Nous avons juste un joli papier intitulé "Avoir" ", témoigne la fille de deux d'entre eux.



Affaire à suivre...

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

