Liquidation de Blue Passion : les premiers remboursements attendus au 1er trimestre 2021

TourMaG.com - Nous avons été contactés par des clients qui disent ne pas avoir été avertis de cette faillite. Peuvent-ils encore se manifester pour demander un remboursement ?



Marie-Claude Kurdejak : Il y a des contraintes de délais pour ce type de procédure.



Les clients ont deux mois pour déclarer leur créance auprès du liquidateur judiciaire et trois mois auprès du garant financier. Au-delà, les délais sont expirés.



Le liquidateur judiciaire a mis en œuvre tous les moyens, pour informer les voyageurs et vérifier les créances. Il a notamment publié une information sur les différents sites Internet du Groupe Blue Passion. **



TourMaG.com - De votre côté, vous traitez actuellement plus de 3 000 dossiers. La procédure va-t-elle prendre plusieurs mois avant que les clients puissent être remboursés ?



Marie-Claude Kurdejak : La procédure exige des vérifications. Il faut d'abord examiner que toutes les pièces justificatives figurent au dossier. Si besoin, nous sollicitons le voyageur pour obtenir des pièces complémentaires.



Une fois le dossier complet, nous nous rapprochons du liquidateur judiciaire qui vérifie qu'il a bien reçu la déclaration de créance et que les montants sont corrects. Ensuite, nous pourrons procéder au paiement et informer le voyageur du remboursement.



Avec Blue Passion, nous sommes dans le cas d'une procédure collective, c'est-à-dire que légalement nous pourrions ne commencer à rembourser qu'à l'issue du dépôt de l'état des créances par le liquidateur ou de la vérification de l'état des créances par le juge commissaire.



Ces procédures peuvent être très longues. Aussi, parce que certains voyageurs se retrouvaient dans des situations difficiles, nous avons pris l’initiative d'aller plus loin.



Dès le 1er trimestre 2021, nous procèderons donc au remboursement des premiers clients nous ayant sollicités.





** A ce sujet, plusieurs clients nous ont avertis du fait qu'ils avaient appris seulement début 2021 la faillite de Blue Passion. Après avoir finalement contacté le mandataire judiciaire et bien que le délai légal soit passé, ils ont pu envoyer leur dossier de créance à la fois au liquidateur et à Atradius, leur nom figurant bien sur la liste des clients concernés par cette faillite.