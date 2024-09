Paris : les arrivées aériennes en hausse pour la fin d'année

Selon le baromètre du Tourisme Parisien , un regain d’attractivité est attendu pour le dernier trimestre 2024, notamment pour les touristes internationaux, parès les Jeux Olympiques Les plus fortes progressions sont attendues pour les fêtes de fin d’année (+ 13,5 % vs 2023).et de + 8,8 % vs 2019. Les arrivées prévues des touristes chinois varient de + 89,1 % par rapport à 2023, et de - 27,8 % vs 2019.Les prévisions de remplissage, à date (11 septembre), pour les dix premiers jours d’octobre atteignent en moyenne 60 %. Une prévision comparable au taux observé l’année dernière.i[Sources : Google, Meltwater, Orange Flux Vision, ForwardKeys, bnetwork,]b Paris b[je t’aime – Office de Tourisme.]i