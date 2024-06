Partez pour un voyage intemporel au Veranda Palmar Beach Un joyau côtier éblouissant sur la superbe côte est de l'île Maurice.

Niché parmi les filaos ondoyants et caressé par des eaux bleues cristallines, Veranda Palmar Beach est un havre balnéaire plein de charme. Ce petit complexe hôtelier 3 étoiles s'étend le long de plages de sable blanc doux, offrant une retraite paisible sur l'un des plus beaux lagons de l'île Maurice.



Ici, la sérénité règne, vous invitant à vous détendre sous les palmiers balançant sur la plage immaculée de 1,5 km. Plongez dans les eaux claires pour des aventures de plongée en apnée, profitez de sports nautiques excitants ou tout simplement imprégnez-vous de la beauté naturelle intacte.



Après une journée active, accordez-vous des soins naturels revitalisants au Spa Seven Colours. Au coucher du soleil, savourez un dîner au restaurant L'Horizon en bord de mer, accompagné de douces brises océaniques.



Son forfait tout compris, qui célèbre le farniente tout en offrant une gamme d'activités nautiques pour les amateurs de sport, vous accueille que vous soyez en couple ou en famille !



Pourquoi opter pour Veranda Palmar Beach ? Offrez-vous des vacances sur l'une des plus belles plages de l'île Maurice, offrant une vue sur un lagon cristallin abondant en merveilles marines colorées.



Détendez-vous au soleil dans un cadre paradisiaque propice à la relaxation, ou participez aux nombreuses activités nautiques proposées par notre centre nautique. Que vous aimiez le kitesurf, le pédalo, le kayak ou le stand-up paddle, les passionnés de la mer trouveront leur bonheur ! Choisir l'hôtel Veranda Palmar Beach sur la côte est de l'île Maurice, c'est également s'immerger dans les nombreuses facettes de la culture locale.



C'est découvrir l'histoire et l'art de vivre à travers son décor inspiré de l'architecture créole des années 70-80, explorer la gastronomie à travers ses saveurs ensoleillées, et vivre des expériences immersives variées, conçues pour les adultes comme pour les enfants !



Oasis de sérénité en bord de mer Les chambres du Veranda Palmar Beach offrent un sublime mélange d'histoire et de modernité, offrant à nos clients un sanctuaire où ils peuvent se détendre dans un espace évoquant à la fois le charme rétro et le confort contemporain.



L'ambiance rétro-tropicale, rappelant les bungalows de plage classiques de l'île Maurice, est minutieusement intégrée à chaque détail des chambres, des palettes de couleurs vives aux éléments de décoration artisanaux.



Un voyage gastronomique à travers le temps et les traditions Nos clients sont conviés à une aventure culinaire au Veranda Palmar Beach, où chaque repas est une célébration du riche et savoureux mélange qu'est la cuisine mauricienne.



Notre restaurant principal, Regatta, n'est pas seulement un lieu de restauration, mais une expérience sensorielle en parfaite harmonie avec la beauté du paysage mauricien. Les convives peuvent savourer leur dîner les pieds dans le sable doux de l'Horizon, notre restaurant de plage, et déguster leur repas sous une voûte étoilée, tandis que les douces vagues du lagon murmurent au loin. Le menu, élaboré par nos chefs, est une mosaïque vibrante de saveurs locales, de délices internationaux et de plats fusion innovants qui promettent un voyage culinaire à travers la diversité et la richesse gastronomique de l'île.



Notre formule Tout Compris (AI) est minutieusement élaborée, veillant à ce que chaque aspect de votre séjour, des plaisirs culinaires aux activités de loisirs, soit pris en charge avec une précision et un soin exceptionnels.



Vous souhaitez créer des souvenirs inoubliables en couple ou en famille ? Veranda Palmar Beach est l'hôtel idéal pour cela. Les plages, les temples, le parc national... L'Est de l'île Maurice a une âme ! À proximité de Veranda Palmar Beach, les visiteurs peuvent apprécier des paysages exceptionnels qui ajoutent une dimension particulière à leur séjour. Réservez dès aujourd'hui Veranda Palmar Beach pour vivre des vacances inoubliables avec vos proches.



